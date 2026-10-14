Магия возвращается на экраны: Netflix представил трейлер новой "Нарнии" от режиссера "Барби"
Стриминговый сервис Netflix впервые показал кадры долгожданной экранизации культового фэнтези Клайва Стейплза Льюиса. Режиссерка Грета Гервиг, ранее покорившая мир хитом "Барби", представила дебютный трейлер фильма "Нарния: Племянник чародея".
Он открывает новую масштабную кинематографическую главу известной истории. Подробнее об этом пишет издание People.
Вышел трейлер новой экранизации "Нарнии"
В центре сюжета – двое одиноких детей по имени Дигори и Поли. Они случайно открывают путь во множество других вселенных с помощью волшебного кольца дяди Эндрю, который оказывается настоящим магом.
Главные детские роли исполнили юные актеры Дэвид МакКенна и Беатрис Кэмпбелл. В то же время во взрослый актерский состав вошли звезды первой величины. В частности, на экране появятся Дэниел Крейг, Эмма Маки и Кэри Маллиган, а легендарная Мерил Стрип озвучит могущественного льва Аслана.
"Нарния: Племянник чародея": смотрите трейлер фильма онлайн
Премьера трейлера состоялась в Нью-Йорке во время специального показа, где Грета Гервиг искренне поделилась своим восторгом от оригинального произведения. Она призналась, что даже не помнит времен, когда не знала этих книг, ведь перечитывала их в детстве бесчисленное количество раз.
Режиссер рассказала забавную историю о том, как на одной вечеринке целенаправленно подошла к генеральному директору Netflix Теду Сарандосу. В течение 20 минут она эмоционально убеждала его в своем видении проекта, пока он просто не предложил ей написать сценарий.
Процесс поиска юных талантов на главные роли оказался чрезвычайно тщательным. Гервиг наблюдала за игрой многих детей, но Маккенна и Кэмпбелл сразу привлекли ее внимание. Грета отметила, что они с самого начала демонстрировали естественную общительность и заботились друг о друге.
Фильм "Нарния: Племянник чародея" станет своеобразным прорывом для Netflix, ведь компания выпустит картину в широкий прокат за 49 дней до онлайн-премьеры. Гервиг специально отстаивала такой формат дистрибуции. Она подчеркнула, что создает кино именно для больших экранов.
Поклонники волшебных приключений смогут оценить новую экранизацию на больших экранах уже 12 февраля 2027 года, а подписчики Netflix получат доступ к фильму 2 апреля.
Кстати, на днях стало известно, что Квентин Тарантино возвращается с новым проектом после 7-летнего перерыва.