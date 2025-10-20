Как выглядят в реальной жизни актеры фильма "Наша вина"
- 16 октября состоялась премьера испанской мелодрамы "Наша вина", которая завершает трилогию.
- Фильм сосредотачивается на отношениях Ноа и Ника, которые встречаются снова спустя годы на свадьбе общих друзей.
Недавно, 16 октября, состоялась долгожданная премьера испанской мелодрамы "Наша вина". Эта история стала завершающей частью трилогии.
Предыдущие части были довольно успешными. Осталось немного подождать, чтобы узнать, удастся ли фильму "Наша вина" превзойти предыдущие достижения. Но стоит уделить внимание и героям кинокартины, которые то ли понравились, то ли не очень. В подборке 24 Канала предлагаем посмотреть на исполнителей ролей и как они выглядят в реальной жизни.
Как выглядят в реальной жизни актеры фильма "Наша вина"?
Ноа – Николь Уоллес
Ник – Габриэль Гевара
Рафаэлла – Марта Асас
София – Габриэла Андрада
Дженна – Ева Руис
Лион – Виктор Варона
Уильям – Иван Санчес
Майкл – Хавьер Моргаде
Брайар – Алекс Бежар
Анабель – Гойя Толедо
О чем третья часть фильма "Наша вина"?
- История снова сосредоточится на отношениях Ноа и Ника. В предыдущей части любовь между парой разбилась.
- Через несколько лет они встречаются на свадьбе общих друзей, где старые чувства ворвутся с новой силой.
- Но удастся ли бывшим влюбленным восстановить уровень доверия и построить здоровые взрослые отношения?!
"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма