Недавно, 16 октября, состоялась долгожданная премьера испанской мелодрамы "Наша вина". Эта история стала завершающей частью трилогии.

Предыдущие части были довольно успешными. Осталось немного подождать, чтобы узнать, удастся ли фильму "Наша вина" превзойти предыдущие достижения. Но стоит уделить внимание и героям кинокартины, которые то ли понравились, то ли не очень. В подборке 24 Канала предлагаем посмотреть на исполнителей ролей и как они выглядят в реальной жизни.

К теме 3 трогательные мелодрамы, которые понравятся поклонникам фильма "Наша вина"

Как выглядят в реальной жизни актеры фильма "Наша вина"?

Ноа – Николь Уоллес

Николь Уоллес в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Ник – Габриэль Гевара

Габриэль Гевара в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Рафаэлла – Марта Асас

Марта Асас в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

София – Габриэла Андрада

Габриэла Андрада в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Дженна – Ева Руис

Ева Руис в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Лион – Виктор Варона

Виктор Варона в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Уильям – Иван Санчес

Иван Санчес в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Майкл – Хавьер Моргаде

Хавьер Моргаде в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Брайар – Алекс Бежар

Алекс Бежар в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Анабель – Гойя Толедо

Гойя Толедо в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Ранее мы рассказывали, как в реальной жизни выглядят актеры популярного сериала "Бункер миллиардеров".

О чем третья часть фильма "Наша вина"?

История снова сосредоточится на отношениях Ноа и Ника. В предыдущей части любовь между парой разбилась.

Через несколько лет они встречаются на свадьбе общих друзей, где старые чувства ворвутся с новой силой.

Но удастся ли бывшим влюбленным восстановить уровень доверия и построить здоровые взрослые отношения?!

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма