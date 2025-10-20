Предыдущие части были довольно успешными. Осталось немного подождать, чтобы узнать, удастся ли фильму "Наша вина" превзойти предыдущие достижения. Но стоит уделить внимание и героям кинокартины, которые то ли понравились, то ли не очень. В подборке 24 Канала предлагаем посмотреть на исполнителей ролей и как они выглядят в реальной жизни.

Как выглядят в реальной жизни актеры фильма "Наша вина"?

Ноа – Николь Уоллес

Николь Уоллес в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Ник – Габриэль Гевара

Габриэль Гевара в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Рафаэлла – Марта Асас

Марта Асас в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

София – Габриэла Андрада

Габриэла Андрада в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Дженна – Ева Руис

Ева Руис в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Лион – Виктор Варона

Виктор Варона в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Уильям – Иван Санчес

Иван Санчес в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Майкл – Хавьер Моргаде

Хавьер Моргаде в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Брайар – Алекс Бежар

Алекс Бежар в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

Анабель – Гойя Толедо

Гойя Толедо в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей

О чем третья часть фильма "Наша вина"?

История снова сосредоточится на отношениях Ноа и Ника. В предыдущей части любовь между парой разбилась.

Через несколько лет они встречаются на свадьбе общих друзей, где старые чувства ворвутся с новой силой.

Но удастся ли бывшим влюбленным восстановить уровень доверия и построить здоровые взрослые отношения?!

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма