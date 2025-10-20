Предыдущие части были довольно успешными. Осталось немного подождать, чтобы узнать, удастся ли фильму "Наша вина" превзойти предыдущие достижения. Но стоит уделить внимание и героям кинокартины, которые то ли понравились, то ли не очень. В подборке 24 Канала предлагаем посмотреть на исполнителей ролей и как они выглядят в реальной жизни.
Как выглядят в реальной жизни актеры фильма "Наша вина"?
Ноа – Николь Уоллес
Николь Уоллес в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Ник – Габриэль Гевара
Габриэль Гевара в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Рафаэлла – Марта Асас
Марта Асас в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
София – Габриэла Андрада
Габриэла Андрада в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Дженна – Ева Руис
Ева Руис в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Лион – Виктор Варона
Виктор Варона в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Уильям – Иван Санчес
Иван Санчес в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Майкл – Хавьер Моргаде
Хавьер Моргаде в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Брайар – Алекс Бежар
Алекс Бежар в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
Анабель – Гойя Толедо
Гойя Толедо в фильме и реальной жизни / Фото из соцсетей
О чем третья часть фильма "Наша вина"?
- История снова сосредоточится на отношениях Ноа и Ника. В предыдущей части любовь между парой разбилась.
- Через несколько лет они встречаются на свадьбе общих друзей, где старые чувства ворвутся с новой силой.
- Но удастся ли бывшим влюбленным восстановить уровень доверия и построить здоровые взрослые отношения?!
"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма