Попередні частини були доволі успішними. Залишилось трохи зачекати, щоб дізнатись, чи вдасться фільму "Наша провина" перевершити попередні досягнення. Та варто приділити увагу і героям кінокартини, які чи то сподобались, чи то не дуже. У добірці 24 Каналу пропонуємо подивитись на виконавців ролей та як вони виглядають у реальному житті.

Як виглядають в реальному житті актори фільму "Наша провина"?

Ноа – Ніколь Воллес

Ніколь Воллес у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Нік – Габріель Гевара

Габріель Гевара у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Рафаелла – Марта Асас

Марта Асас у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Софія – Габріела Андрада

Габріела Андрада у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Дженна – Єва Руїс

Єва Руїс у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Ліон – Віктор Варона

Віктор Варона у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Вільям – Іван Санчес

Іван Санчес у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Майкл – Хав'єр Моргаде

Хав'єр Моргаде у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Браяр – Алекс Бежар

Алекс Бежар у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Анабель – Гойя Толедо

Гойя Толедо у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Про що третя частина фільму "Наша провина"?

Історія знову зосередиться на стосунках Ноа та Ніка. У попередній частині кохання між парою розбилось.

За декілька років вони зустрічаються на весіллі спільних друзів, де старі почуття ввірвуться з новою силою.

Та чи вдасться колишнім закоханим відновити рівень довіри й побудувати здорові дорослі відносини?!

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму