Попередні частини були доволі успішними. Залишилось трохи зачекати, щоб дізнатись, чи вдасться фільму "Наша провина" перевершити попередні досягнення. Та варто приділити увагу і героям кінокартини, які чи то сподобались, чи то не дуже. У добірці 24 Каналу пропонуємо подивитись на виконавців ролей та як вони виглядають у реальному житті.
Як виглядають в реальному житті актори фільму "Наша провина"?
Ноа – Ніколь Воллес
Ніколь Воллес у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Нік – Габріель Гевара
Габріель Гевара у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Рафаелла – Марта Асас
Марта Асас у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Софія – Габріела Андрада
Габріела Андрада у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Дженна – Єва Руїс
Єва Руїс у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Ліон – Віктор Варона
Віктор Варона у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Вільям – Іван Санчес
Іван Санчес у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Майкл – Хав'єр Моргаде
Хав'єр Моргаде у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Браяр – Алекс Бежар
Алекс Бежар у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Анабель – Гойя Толедо
Гойя Толедо у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж
Про що третя частина фільму "Наша провина"?
- Історія знову зосередиться на стосунках Ноа та Ніка. У попередній частині кохання між парою розбилось.
- За декілька років вони зустрічаються на весіллі спільних друзів, де старі почуття ввірвуться з новою силою.
- Та чи вдасться колишнім закоханим відновити рівень довіри й побудувати здорові дорослі відносини?!
"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму