Усі ці фільми неабияк полюбилися фанатам такого жанру. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку схожих мелодрам, які зможуть розчулити кожного.

Які фільми подивитись шанувальникам мелодрами "Наша провина"?

"Крізь моє вікно"

Це історія про складну історію кохання між сором’язливою дівчиною Ракель і її привабливим сусідом Аресом із заможної родини. Вони живуть по сусідству. Ракель уже давно закохана в Ареса, тому потайки стежить за ним через вікно. В один момент Арес також проявляє інтерес до дівчини. Їхній спільний шлях приречений на випробування. Чи зможуть вони чинити опір усім труднощами та залишитись разом проти усього світу?

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Після"

У центрі сюжету – відповідальна студентка Тесса та привабливий бунтар Хардін. Здавалося б, вони – абсолютна протилежність. Однак саме протилежності мають дивовижну здатність притягуватися. Почуття заволоділи ними, коли вони були безтурботними студентами. Однак, чи знає Тесса Хардіна настільки, аби довіритись йому повністю? Схоже, ця історія кохання не така банальна, як здається.

"Після": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сльозотворець"

Це італійська стрічка, яка розповідає про двох сиріт, на ім'я Ніка та Рігель. У них було важке дитинство, однак їх усиновила одна родина.

"Сльозотворець": дивіться онлайн трейлер фільму

В один момент між підлітками починають зароджуватися почуття і поки незрозуміло, до чого це все може призвести.