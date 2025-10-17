На Кіно 24 підготували добірку легких романтичних комедій, які можна подивитись на заміну "Холостяку".

Що подивитись ввечері удвох?

"Люблю тебе ненавидіти", 2021

Бен і Бі відкрито ненавидять одне одного після не зовсім вдалого знайомства. Згодом виявляється, що у них є спільні друзі, які одружуються, і їх обох запрошують на весілля. Їм доводиться прикидатись, що вони пара, щоб не зіпсувати все довкола. Їхні конфліктні ситуації перетворюються на кумедні історії.

Та хто зна, можливо, від ненависті до любові дійсно один крок?!

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримне весілля", 2023

Дарсі та Том ретельно спланували своє весілля на віддаленому острові у Філіппінах. Спершу пара страждала від того, що родичі намагались втрутитись у підготовку, а на самому весіллі на них ще й напали справжні пірати. Наречені встигли втекти, однак зараз вимушені щось придумати, щоб визволити своїх гостей із заручників.

"Нестримне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одного разу у Вегасі", 2008

Джек і Джейн випадково одружуються після бурхливого вечора у Лас-Вегасі. Коли до них приходить усвідомлення скоєного, то вирішують розірвати шлюб. Та щось змінюється і вони починають розуміти, що між ними може бути справжнє кохання.

"Одного разу у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

