Кожен з цих серіалів має неповторний настрій і жанр – від глибоких людських історій до історичних драм. Якщо ви шукаєте, що переглянути цими вихідними, ці новинки Netflix можуть стати ідеальним вибором, пише Кіно 24.

"Вікторія Бекхем"

Трисерійна документальна стрічка розповідає про Вікторію Бекхем - колишню учасницю Spice Girls, дизайнерку, підприємицю та дружину Девіда Бекхема.

Серіал розповідає про її шлях у попмузиці, роздуми про себе та підготовку до показу на Паризькому тижні моди. У драмі взяли участь її зіркові другі – Єва Лонгорія, Анна Вінтур та Донателла Версаче.

"Вікторія Бекхем": дивіться трейлер онлайн

"Дім Гіннесів"

Творцем історичного ірландського серіалу став Стівен Найт – режисер "Гострих картузів". Драма розповідає про родину, яка стояла за пивоварнею "Гіннес" в Ірландії та Нью-Йорку у XIX столітті.

Серіал зосереджується на подіях, що відбуваються після смерті Бенджаміна Гіннеса, завдяки якому й досягла шаленого успіху броварня. У центрі – доля його чотирьох дорослих дітей.

"Дім Гіннесів": дивіться трейлер онлайн

"Бункер мільярдерів"

Події іспанського серіала-трилера розгортаються на порозі ядерної війни. Група мільярдерів разом з сім'ями знаходить прихисток у великому бункері під землею, де все облаштовано для комфортного життя.

Тут і бар, і спортивний майданчик, і екран для спостереження за кінцем світу. Але коли між двома сім'ями спалахує давня ворожнеча, тут стає не менш небезпечно.

"Бункер мільярдедів": дивіться трейлер онлайн