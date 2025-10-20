Як виглядають в реальному житті актори фільму "Наша провина"
- 16 жовтня відбулася прем'єра іспанської мелодрами "Наша провина", яка завершує трилогію.
- Фільм зосереджується на стосунках Ноа та Ніка, які зустрічаються знову через роки на весіллі спільних друзів.
Нещодавно, 16 жовтня, відбулась довгоочікувана прем'єра іспанської мелодрами "Наша провина". Ця історія стала завершальною частиною трилогії.
Попередні частини були доволі успішними. Залишилось трохи зачекати, щоб дізнатись, чи вдасться фільму "Наша провина" перевершити попередні досягнення. Та варто приділити увагу і героям кінокартини, які чи то сподобались, чи то не дуже. У добірці 24 Каналу пропонуємо подивитись на виконавців ролей та як вони виглядають у реальному житті.
Як виглядають в реальному житті актори фільму "Наша провина"?
Ноа – Ніколь Воллес
Нік – Габріель Гевара
Рафаелла – Марта Асас
Софія – Габріела Андрада
Дженна – Єва Руїс
Ліон – Віктор Варона
Вільям – Іван Санчес
Майкл – Хав'єр Моргаде
Браяр – Алекс Бежар
Анабель – Гойя Толедо
Про що третя частина фільму "Наша провина"?
- Історія знову зосередиться на стосунках Ноа та Ніка. У попередній частині кохання між парою розбилось.
- За декілька років вони зустрічаються на весіллі спільних друзів, де старі почуття ввірвуться з новою силою.
- Та чи вдасться колишнім закоханим відновити рівень довіри й побудувати здорові дорослі відносини?!
"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму