Нещодавно, 16 жовтня, відбулась довгоочікувана прем'єра іспанської мелодрами "Наша провина". Ця історія стала завершальною частиною трилогії.

Попередні частини були доволі успішними. Залишилось трохи зачекати, щоб дізнатись, чи вдасться фільму "Наша провина" перевершити попередні досягнення. Та варто приділити увагу і героям кінокартини, які чи то сподобались, чи то не дуже. У добірці 24 Каналу пропонуємо подивитись на виконавців ролей та як вони виглядають у реальному житті.

Як виглядають в реальному житті актори фільму "Наша провина"?

Ноа – Ніколь Воллес

Ніколь Воллес у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Нік – Габріель Гевара

Габріель Гевара у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Рафаелла – Марта Асас

Марта Асас у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Софія – Габріела Андрада

Габріела Андрада у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Дженна – Єва Руїс

Єва Руїс у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Ліон – Віктор Варона

Віктор Варона у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Вільям – Іван Санчес

Іван Санчес у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Майкл – Хав'єр Моргаде

Хав'єр Моргаде у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Браяр – Алекс Бежар

Алекс Бежар у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Анабель – Гойя Толедо

Гойя Толедо у фільмі та реальному житті / Фото з соцмереж

Про що третя частина фільму "Наша провина"?

Історія знову зосередиться на стосунках Ноа та Ніка. У попередній частині кохання між парою розбилось.

За декілька років вони зустрічаються на весіллі спільних друзів, де старі почуття ввірвуться з новою силою.

Та чи вдасться колишнім закоханим відновити рівень довіри й побудувати здорові дорослі відносини?!

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму