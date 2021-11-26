Как снимать фильмы о Голодоморе: советы режиссеров Санина и Буковского

Украинские режиссеры документального и художественного кино, в частности, Олесь Санин и Сергей Буковский, поделились с нами о том, стоит ли снимать фильмы о Голодоморе и насколько откровенно подавать информацию.

Часто режиссеры поднимают тему Голодомора, но не делают ее ключевой. Почему важно и насколько откровенно следует снимать фильмы о Голодоморе?

Важно То, что я узнал, людям рассказывать было невозможно, – разговор с Саниным о "Поводыре"

Сергей Буковский о теме Голодомора в кино

Есть хорошее мнение гениального французского режиссера Робера Брессона, который сказал, что кино – это искусство не показывать.

Когда нам не показывают что-то даже ужасное, это не потому, что режиссеры боятся, это нас затягивает гораздо больше и влияет эмоционально, чем когда мы напрямую показываем,

– говорит режиссер.

Сергей подчеркнул, что это вопрос уже мастерства режиссеров. Он считает, что бывает кино прямое, когда нужно показать, что негодяй – это негодяй, нацист – это нацист, а убийца – убийца. Но чтобы оно сработало эмоционально, сильнее и лучше – это стоит показать через что-то, не напрямую. Иногда это гораздо сильнее действует.

В фильме о Голодоморе "Живые" режиссер пытался соединить авторскую и зрительскую интонацию. И, по его мнению, это было верное решение. Ведь когда-то у режиссера был странный опыт: "Когда мы были в Нью-Йорке, в галерее современного украинского искусства, там была выставка картин Бурлюка. Мы показывали свой фильм. Было два показа, в первый вечер пришло немного – людей 10, может, 15. Я спрашиваю: "А почему так мало людей?" Мне отвечают: "Мы не можем о Голодоморе больше смотреть". Пошло сарафанное радио, через день был второй показ – полный зал".

Люди рассказали о чем кино, как оно сделано. По словам режиссера, люди уже не могли эту информацию переваривать и смотреть. "Геноцид, съели, убили – сколько же можно?" Поэтому он посоветовал деликатно и очень точно работать с такими темами: "Если вы делаете кино, не важно, это Голодомор, война или какая-то другая тема, вы его делаете для зрителя. Даже если не для глобальной аудитории. Аудитория документального кино все же очень узкая. Это такое искусство маргинальное. Надо учитывать, что зритель – это человек, и с ним нужно деликатно поработать".

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Олесь Санин о теме Голодомора в кино

По словам режиссера Олеся Санина, кино – одна из самых точных и простых вещей для того, чтобы актуализировать историю сегодняшнего дня. Потому что человек верит в то, что видит на экране осмысленную художественную историю, следит за героем. У него складывается впечатление о том времени и о поступках людей. Через кино человек изучает окружающий мир.

Относительно фильмов о Голодоморе: или ты рассказываешь об истории души человеческой, или ты делаешь хоррор о каннибализме. Это просто выбор, в зависимости от того, как автор относится к литературе,

– сказал режиссер.

На вопрос: "Нужно ли рассказывать об истории Голодомора?" Олесь Санин ответил: "Да!". Но рассказывать так и для того, чтобы помочь жить сейчас. Не допустить такого в будущем. Это главное, – считает он. Подытожил режиссер тем, что "память имеет очень большое значение для нас".

В 2014 году Олесь Санин снял фильм о Голодоморе и отметил, что он не хотел показывать истории о каннибализме, зато показал историю о сильных людях, которые боролись за свободу и волю вопреки всему. Режиссер хотел рассказать о выживших людях, то есть истории, которая будет вдохновлять нас. Собственно, такова была картина о кобзарях и репрессиях, которые они подвергались.

Я понимал, что я не хочу так, не могу и не буду рассказывать истории о каннибализме. Поэтому я искал другую историю, более светлую, о людях, которые с честью и достоинством смогли это пережить, несмотря на то, что было очень тяжело,

– поделился Санин.

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