Певица Настя Каменских снова оказалась в центре языкового скандала: на этот раз из-за анонса фильма

Похоже, звезда решила попробовать свои силы и в кино. Правда, начало получилось несколько скандальным. Как всегда.

В своем инстаграме артистка опубликовала видео со съемочной площадки и сообщила, что участвует в работе над фильмом.



Для ролика она перевоплотилась в жуткий образ: белое платье, темный макияж и соответствующий грим. Видео быстро привлекло внимание подписчиков, однако не столько из-за будущего фильма, сколько из-за подписи к публикации.



Скриншот из инстаграма



Каменских также сообщила, что премьера картины запланирована на осень 2026 года. При этом анонс она опубликовала на испанском, английском и русском языках, однако украинского среди них не было.

Именно это и вызвало волну критики в комментариях. Часть пользователей упрекнула артистку за выбор языков и напомнила, что публичная коммуникация украинских звезд давно находится под пристальным вниманием аудитории.



Скриншот из инстаграма



Впрочем, для Каменских подобная реакция вряд ли стала неожиданностью. За последний год певица неоднократно оказывалась в центре языковых скандалов из-за постов и контента в соцсетях.

Ранее ее уже критиковали за русскоязычные субтитры, публикации на других языках и использование русского языка в публичном пространстве.



Скриншот из инстаграма



Поэтому на этот раз получилась почти классика: Настя Каменских анонсировала фильм ужасов, но самые бурные страсти развернулись не на съемочной площадке, а в комментариях под ее постом в инстаграме.

Кстати, в последнее время украинские артисты все активнее пробуют себя в кино. Недавно стало известно, что свой дебютный фильм также снимает Владимир Дантес, который впервые работает над полнометражной лентой.