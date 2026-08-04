У своєму Instagram артистка опублікувала відео зі знімального майданчика та повідомила, що бере участь у роботі над горором.



Для ролика вона перевтілилася у моторошний образ: біла сукня, темний макіяж і відповідний грим. Відео швидко привернуло увагу підписників, однак не стільки через майбутній фільм, скільки через підпис до публікації.



Скріншот з інстаграму



Каменських також повідомила, що прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. Водночас анонс вона опублікувала іспанською, англійською та російською мовами, однак української серед них не було.

Саме це й викликало хвилю критики в коментарях. Частина користувачів дорікнула артистці за вибір мов і нагадала, що публічна комунікація українських зірок давно перебуває під особливою увагою аудиторії.

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Скріншот з інстаграму



Втім, для Каменських подібна реакція вже навряд чи стала несподіванкою. За останній рік співачка неодноразово опинялася в центрі мовних скандалів через дописи та контент у соцмережах.

Раніше її вже критикували за російськомовні субтитри, публікації іншими мовами та використання російської у публічному просторі.



Скріншот з інстаграму



Тож цього разу вийшла майже класика: Настя Каменських анонсувала фільм жахів, але найбільші пристрасті розгорнулися не на знімальному майданчику, а в коментарях під її Instagram-дописом.

До речі, останнім часом українські артисти дедалі активніше пробують себе в кіно. Нещодавно стало відомо, що свій дебютний фільм також знімає Володимир Дантес, який уперше працює над повнометражною стрічкою.



