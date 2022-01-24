С настоящими порнозвездами: вышел украинский трейлер провокационной ленты "Наслаждение"

Через месяц, 24 февраля, в кинотеатрах Украины стартует показ откровенной драмы "Наслаждение". Интересно, что большинство ролей в ленте исполнили настоящие порноактеры. Украинский трейлер опубликовала компания Артхаус Трафик.

Что известно о ленте "Наслаждение"

В картине речь идет о закулисье индустрии развлечений для взрослых, где установлена иерархия и жесткая конкуренция. По сюжету, 19-летняя шведка Белла Черри приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать новой мировой порнозвездой. Об этом сообщила кино 24 пресс-служба фильма.

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Отметим, что "Наслаждение" – полнометражный дебют шведского режиссера Ниньи Тюберг, который основывается на ее одноименной короткометражной работе 2013 года, ставшей призером Каннского кинофестиваля.

Кадры из откровенного фильма "Наслаждение" / Фото пресс-службы фильма (18+)

Лента была отобрана в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2020 года, однако, из-за отмены события, премьера была отсрочена. В конце концов, она состоялась в 2021 году на "Сандэнсе" – крупнейшем фестивале независимого кино в США.

Фильм поднял фурор и получил много положительных отзывов кинокритиков: рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% (положительные рецензии от indieWire, Hollywood Reporter, The Guardian).

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Актерский состав

Главная роль в картине стала дебютной для актрисы Софии Капель, которая за свою работу получила награду на Международном кинофестивале Art Film Fest в Словакии. Второстепенные роли в фильме исполнили настоящие порноактеры.

"Наслаждение" 2022: смотрите украинский трейлер (18+)