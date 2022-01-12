Как сообщает Deadline, премьера второго сезона сериала "Эйфория" (Euphoria) привлекла внимание более 2,4 миллиона зрителей, – это рекордное количество просмотров для стриминга HBO Max в первый день премьеры. Продолжение истории о подростке Ру Беннетт стало самой мощной премьерой за время существования сервиса HBO Max.
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Напомним, что премьера второго сезона состоялась 10 января.
Чем удивили в первой серии второго сезона "Эйфории"
Основной сюжет второго сезона стартует почти с точки финала первого сезона.
Чем действительно удивляет второй сезон (пока что), так это неожиданным и провокационным началом, будто ленты Гая Ричи или Тарантино: стрип-клуб, стрельба, жизнь торговцев наркотиками. И хотя с первой серии возникло больше вопросов, чем ответов, которые ждали поклонники сериала, – авторы проекта интригуют не на шутку.
"Эйфория" 2 сезон: смотрите трейлер сериала