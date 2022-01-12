Як повідомляє Deadline, прем'єра другого сезону серіалу "Ейфорія" (Euphoria) привернула увагу понад 2,4 мільйона глядачів, – це рекордна кількість переглядів для стримінгу HBO Max у перший день прем'єри. Продовження історії про підлітка Ру Беннетт стала найпотужнішою прем'єрою за час існування сервісу HBO Max.

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Нагадаємо, що прем'єра другого сезону відбулася 10 січня.

Чим вразили у першій серії другого сезону "Ейфорії"

Основний сюжет другого сезону стартує майже з точки фіналу першого сезону.

Увага спойлери! Неочікуваний поворот: Кессі з Нейтом здається закохуються, що пророкує дещо цікаве у наступних серіях. У той же час як Ру все більше поринає у вир наркозалежності, хоч у неї і з'являється новий друг. До кінця серії святкування Нового року перетворюється у криваве місиво за участю того ж Нейта...

Чим дійсно вражає другий сезон (поки що) так це несподіваним та провокативним початком, ніби стрічки Гая Річі чи Тарантіно: стрип-клуб, стрілянина, життя торговців наркотиками. І хоч з першої серії виникло більше запитань, аніж відповідей, на які чекали шанувальники серіалу, –автори проєкту інтригують не на жарт.

"Ейфорія" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу