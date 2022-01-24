Зі справжніми порнозірками: вийшов український трейлер провокативної стрічки "Насолода"

Через місяць, 24 лютого, в кінотеатрах України стартує показ відвертої драми "Насолода". Цікаво, що більшість ролей у стрічці виконали справжні порноактори. Український трейлер опублікувала компанія Артхаус Трафік.

Що відомо про стрічку "Насолода"

У картині йдеться про залаштунки індустрії розваг для дорослих, де встановлена ієрархія і жорстка конкуренція. За сюжетом, 19-річна шведка Белла Черрі, приїздить до Лос-Анджелеса, щоб стати новою світовою порнозіркою. Про це повідомила Кіно 24 пресслужба фільму.

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Зазначимо, що "Насолода" – повнометражний дебют шведської режисерки Ніньї Тюберґ, який ґрунтується на її однойменній короткометражній роботі 2013 року, що стала призером Каннського кінофестивалю.

Кадри з відвертого фільму "Насолода" / Фото пресслужби фільму (18+)

Стрічка була відібрана до Офіційної конкурсної програми Каннського кінофестивалю 2020 року, проте, через скасування події, прем’єра була відтермінована. Зрештою, вона відбулася у 2021 році на "Санденсі" – найбільшому фестивалі незалежного кіно у США.

Фільм здійняв фурор та отримав багато позитивних відгуків кінокритиків: рейтинг картини на сайті Rotten Tomatoes складає 89 % (схвальні рецензії від indieWire, Hollywood Reporter, The Guardian).

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Акторський склад

Головна роль у картині стала дебютною для акторки Софії Каппель, яка за свою роботу отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі Art Film Fest у Словаччині. Другорядні ролі в фільмі виконали справжні порноактори.

"Насолода" 2022: дивіться український трейлер (18+)