Наступление орков началось, но пока медленное, – Олег Сенцов о ситуации на юго-востоке

Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину в рядах ВСУ. Сегодня в фейсбуке он поделился свежими мыслями о наступлении российских оккупантов и рассказал о ситуации на юго-востоке.

Олег Сенцов уверен, что Украина победит. Режиссер отмечает, что украинцы должны вместе идти к своей цели. Кроме того, ранее он отмечал, что его "путь воина – на передовой".

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Олег Сенцов о ситуации на юго-востоке

С недавнего. Пару недель как откомандировался от киевского ТРО до одного из отрядов спецназначения. Сейчас работаем на юго-востоке страны. Наступление орков началось, но пока медленное – больше работает арта, грады и минометы,

– отметил Сенцов.

Далее он дополнил: "Красивых фоток с автоматом не будет. Итого к Победе, братьям и сестрам!".

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