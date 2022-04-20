Наступление орков началось, но пока медленное, – Олег Сенцов о ситуации на юго-востоке
Источник:фейсбук Олега Сенцова
Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину в рядах ВСУ. Сегодня в фейсбуке он поделился свежими мыслями о наступлении российских оккупантов и рассказал о ситуации на юго-востоке.
Олег Сенцов уверен, что Украина победит. Режиссер отмечает, что украинцы должны вместе идти к своей цели. Кроме того, ранее он отмечал, что его "путь воина – на передовой".
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Олег Сенцов о ситуации на юго-востоке
С недавнего. Пару недель как откомандировался от киевского ТРО до одного из отрядов спецназначения. Сейчас работаем на юго-востоке страны. Наступление орков началось, но пока медленное – больше работает арта, грады и минометы,
– отметил Сенцов.
Далее он дополнил: "Красивых фоток с автоматом не будет. Итого к Победе, братьям и сестрам!".
Как отреагировала сеть?
- "Низкий вам поклон, наши воины! Пусть Вас Бог оберегает и ведет Вас к победе. Слава Вам, славные наши Защитники. Слава Украине!";
- "Вы – наши боги, герои, кумиры! Молимся за Вас и Ваших собратьев, живем надеждой, что вы вернетесь обязательно и вернете нашу Украину в мирную прекрасную жизнь!";
- "Победы! Спасибо всем, кто отстаивает нашу родную землю. Пусть Вас Бог защищает";
- "Слава Героям! Слава Украине! Вместе мы сильны!";
- "Выстоять и победить в этом сражении как можно быстрее и возвратиться живыми к своим родным";
- "Скоро будет очень много крутых идей для создания самой крутой в Украине киноленты. Слава ВСУ и ТРО!".