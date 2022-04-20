Олег Сенцов впевнений, що Україна переможе. Режисер наголошує, що українці мають разом іти до своєї мети. Крім цього, раніше він зазначав, що його "шлях воїна – на передовій".

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Олег Сенцов про ситуацію на південному сході

З нещодавнього. Пару тижнів як відкомандирувався від київського ТРО до одного з загонів спецпризначення. Зараз працюємо на південному сході країни. Наступ орків почався, але поки повільний – більше працює арта, гради та міномети,

– зазначив Сенцов.

Далі він доповнив: "Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до Перемоги, браття та сестри!".

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