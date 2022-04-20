Олег Сенцов впевнений, що Україна переможе. Режисер наголошує, що українці мають разом іти до своєї мети. Крім цього, раніше він зазначав, що його "шлях воїна – на передовій".
До речі Ахтем Сеїтаблаєв поділився висновками, до яких дійшов за час війни: нові фото зі служби
Олег Сенцов про ситуацію на південному сході
З нещодавнього. Пару тижнів як відкомандирувався від київського ТРО до одного з загонів спецпризначення. Зараз працюємо на південному сході країни. Наступ орків почався, але поки повільний – більше працює арта, гради та міномети,
– зазначив Сенцов.
Далі він доповнив: "Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до Перемоги, браття та сестри!".
Як відреагувала мережа?
- "Низький вам уклін, наші воїни! Хай Вас Бог оберігає і веде Вас до перемоги. Слава Вам, славні наші Захисники. й Слава Україні!";
- "Ви – наші боги, герої, кумири! Молимося за Вас і Ваших побратимів, живемо надією, що ви повернетесь обов’язково і повернете нашу Україну до мирного прекрасного життя!";
- "Перемоги! Дякую всім, хто боронить нашу рідну землю. Хай Вас Бог захищає";
- "Слава Героям! Слава Україні! Разом ми сильні!";
- "Вистояти та перемогти в цій битві якнайшвидше і повернутися живими до своїх рідних";
- "Скоро буде дуже багато крутих ідей для створення найкрутішої в Україні кінострічки. Слава ЗСУ та ТрО!".