Звезде Голливуда – 45: лучшие фильмы с Натали Портман

9 июня 45-й день рождения празднует голливудская актриса Натали Портман. Она является обладательницей премий Оскар, БАФТА и двух "Золотых глобусов". Звезда дебютировала в кино в 1994 году, снявшись в фильме "Леон".

24 Канал расскажет, какие фильмы с Натали Портман достойны внимания. Выбирайте, что смотреть после работы.

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Какие фильмы с Натали Портман посмотреть?

"Черный лебедь" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Сюжет разворачивается вокруг балерины Нины. Однажды художественный руководитель труппы решает сменить приму-балерину на премьере "Лебединого озера".

Выбор мужчины падает на Нину, однако ее конкуренткой становится Лили. Одна из них идеально подходит на роль Белого лебедя, а другая – на роль Черного лебедя. Вдруг соперничество между девушками превращается в запутанную дружбу. Вместе с этим начинает проявляться черная сторона Нины.

"Черный лебедь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Еще одна из рода Болейн" (2008)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У короля Генриха VIII нет наследника. Герцог Норфолк и сэр Томас Болейн видят в этом выгоду, поэтому убеждают дочь Томаса, Анну, соблазнить правителя, однако он влюбляется в ее сестру Мэри.

Когда Мэри беременеет, Анне поручают удержать короля от измены. Однако план терпит крах, когда она стремится завоевать расположение Генриха VIII.

"Еще одна из рода Болейн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Больше чем секс" (2011)

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Отношения друзей детства Эмма и Адама переходят на новый уровень – интимный. Но главные герои боятся разрушить свою дружбу, поэтому заключают соглашение: в их отношениях не должно быть ссор, ревности и ожиданий, только физическая близость. Кто же влюбится первым?

"Больше чем секс": смотрите онлайн трейлер фильма

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