Натали Портман в третий раз стала мамой: что известно о пополнении в семье актрисы

45-летняя голливудская звезда Натали Портман порадовала поклонников хорошей новостью. Актриса родила малыша от своего нового партнера Танги Дестабля.

Как сообщает издание People со ссылкой на своих инсайдеров, 45-летняя лауреатка "Оскара" родила малыша в Париже в прошлом месяце. Помимо новорожденного, Портман также воспитывает 15-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию от бывшего мужа Бенджамина Мильпье.

Натали Портман родила в третий раз

О своей третьей беременности звезда фильма "Тор: Любовь и гром" рассказала в апреле в интервью изданию Harper's Bazaar. Она поделилась, что воспринимает это как настоящее чудо и очень благодарна за такой подарок судьбы.

Что интересно, Натали также признавалась, что эта беременность была для нее особенной и очень спокойной. Она старалась наслаждаться каждым днем, ведь понимала, что это, вероятно, ее последний подобный опыт.

Все это время Натали Портман находилась в Париже, где поддерживала форму с помощью плавания и гиротоники. Актриса много гуляла по местным паркам и посещала художественные галереи вместе с детьми.

Напомним, что слухи о романе Натали Портман с Танги Дестаблем появились во французских СМИ, в частности в издании Voici, а уже весной 2025 года отношения пары были официально подтверждены.