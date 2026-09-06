Як повідомляє видання People з посиланням на своїх інсайдерів, 45-річна оскароносна акторка народила малюка в Парижі минулого місяця. Окрім новонародженого, Портман також виховує 15-річного сина Алефа та 9-річну доньку Амалію від колишнього чоловіка Бенджаміна Мільп'є.

Наталі Портман народила втретє

Про свою третю вагітність зірка стрічки "Тор: Любов і грім" розповіла у квітні в інтерв'ю виданню Harper's Bazaar. Вона поділилася, що сприймає це як справжнє диво та дуже вдячна за такий подарунок долі.

Що цікаво, Наталі також зізнавалася, що ця вагітність була для неї особливою та дуже спокійною. Вона намагалася насолоджуватися кожним днем, адже розуміла, що це, ймовірно, її останній подібний досвід.

Увесь цей час Наталі Портман перебувала в Парижі, де підтримувала форму за допомогою плавання та гіротоніки. Акторка багато гуляла місцевими парками та відвідувала мистецькі галереї разом із дітьми.

Нагадаємо, що чутки про роман Наталі Портман з Тангі Дестаблем з'явилися у французьких ЗМІ, зокрема у виданні Voici, а вже навесні 2025 року стосунки пари підтвердили офіційно.