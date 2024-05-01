Освоила новые профессии во время войны: где сейчас и чем занимается актриса Наталья Бабенко

Наталья Бабенко - одна из самых популярных молодых актрис украинского кинематографа. Она известна зрителям благодаря участию в проектах "Пульс", "Лучшие выходные", "Крепостная". Несмотря на войну у девушки все же не было мыслей, что к актерству больше не вернется.

В материале Кино 24 читайте, чем сейчас занимается Наталья Бабенко. А также узнайте, чем занималась актриса, когда в стране был приостановлен кинопроизводственный процесс.

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Где сейчас Наталья Бабенко

С началом полномасштабной войны актриса сразу громко заявила о своей позиции и поддержала родную Украину, которая до сих пор страдает от террористических действий российской армии. Наталья Бабенко неоднократно писала и распространяла информацию в своих социальных сетях о зверствах, совершенные войском оккупантов. Она публиковала посты и фотографии военных преступлений захватчиков. Кроме этого распространяла сборы на нужды Сил обороны.

Не секрет, что в Украине до начала полномасштабной войны снималось немало российских актеров. Свою позицию по этому поводу Наталья также обозначила очень четко.

Нет актерам из враждебного государства! Нет сотрудничеству с оккупантами! Моя позиция касается не только актеров и режиссеров, а всего культурного и медийного пространства,

– писала актриса.

Бабенко на своей странице рассказывала, что в начале войны она с семьей прожила в Германии в течение двух месяцев. Сейчас же актриса находится в Киеве.

Чем занималась актриса в начале большой войны

После начала большой войны кинопроизводство в Украине приостановилось на некоторое время. Это подтолкнуло Наталью к открытию чего-то совершенно нового для нее. В частности, актриса создала свой YouTube-канал и начала снимать программу "В чем дело", где испытывает на себе различные профессии.

В интервью для "Коротко о" она рассказала, почему все же начала осваивать новые профессии и снимать об этом блоги.

Когда в стране война, у тебя больше года нет работы, а ты – человек творческий, тебе надо куда-то отдавать свою энергию. Я же вообще непоседливая, мне сложно сидеть на одном месте. Казалось, уже начинает ехать крыша,

– делилась эмоциями Наталья.

Она рассказывала, что раньше у нее возникали идеи создать свой ютуб-канал, однако в течение определенного времени эти мысли от себя отгоняла. Как отмечала актриса, что не все у нее получилось сразу, а таксуя даже вышла в минус. Однако все же именно эта работа больше всего "зашла" Наталье.

"Это моя территория, плюс – возможность коммуницировать с людьми, что для меня интересно. В кафе, например, я постоянно варила кофе, и времени пообщаться с кем-то не было", – рассказывала о своих впечатлениях Бабенко.

Выпуск о работе в такси в ютуб-проекте Натальи Бабенко: смотрите видео

Она подчеркивала, что очень любит кино и ни за что от него не откажется. По ее словам, YouTube – это очень классно, это то, что девушку держало определенное время на плаву и в профессиональном плане, и в моральном, но пребывание на площадке – то, что делает ее счастливой.

Наталья также отмечала, что мыслей, что она не вернется больше к актерству у нее не было.

Возвращение к любимому делу

В конце концов, с течением времени украинский кинематограф начал снова набирать обороты.

Еще в ноябре 2023 года Наталья Бабенко поделилась, что приняла участие в съемках, как она отметила, "нестандартного, сумасшедшего и смелого" проекта. По ее словам, сначала его увидят страны Балтии и северной Европы на стриминговой платформе.

Кроме этого, актриса поделилась, что снялась в короткометражном фильме украинского режиссера "Чудеса". По словам Натальи, это особый для нее проект.

Потому что, это мой первый проект, который снимался не дома, а за рубежом! Мой первый проект во время полномасштабного вторжения. Проект, который касается темы войны, которая началась еще в 2014 году..,

– рассказала она.

Также недавно на своей странице в инстаграме она поделилась, что зрители смогут увидеть на экранах сериал "Здесь и теперь", в котором она сыграла одну из главных ролей.