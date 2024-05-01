У матеріалі Кіно 24 читайте, чим зараз займається Наталія Бабенко. А також дізнайтеся, чим займалася акторка, коли в країні був призупинений кіновиробничий процес.

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Де зараз Наталія Бабенко

З початком повномасштабної війни акторка одразу гучно заявила про свою позицію та підтримала рідну Україну, яка досі потерпає від терористичних дій російської армії. Наталія Бабенко неодноразово писала та поширювала інформацію в своїх соціальних мережах про звірства, вчинені військом окупантів. Вона публікувала пости та світлини воєнних злочинів загарбників. Крім цього поширювала збори на потреби Сил оборони.

Не секрет, що в Україні до початку повномасштабної війни знімалося чимало російських акторів. Свою позицію щодо цього Наталія також окреслила дуже чітко.

Ні акторам з ворожої держави! Ні співпраці з окупантами! Моя позиція стосується не тільки акторів і режисерів, а всього культурного та медійного простору,

– писала акторка.

Бабенко на своїй сторінці розповідала, що на початку війни вона з сім'єю прожила в Німеччині протягом двох місяців. Зараз же акторка перебуває в Києві.

Чим займалася акторка на початку великої війни

Після початку великої війни кіновиробництво в Україні призупинилося на певний час. Це підштовхнуло Наталію до відкриття чогось абсолютно нового для неї. Зокрема, акторка створила свій YouTube-канал та почала знімати програму "В чому справа", де випробовує на собі різні професії.

В інтерв'ю для "Коротко про" вона розповіла, чому все ж почала опановувати нові професії та знімати про це блоги.

Коли в країні війна, в тебе більше року немає роботи, а ти – людина творча, тобі треба кудись віддавати свою енергію. Я ж взагалі непосидюча, мені складно сидіти на одному місці. Здавалося, вже починає їхати дах,

– ділилася емоціями Наталія.

Вона розповідала, що раніше в неї виникали ідеї створити свій ютуб-канал, однак протягом певного часу ці думки від себе відганяла. Як зазначала акторка, що не все у неї вийшло відразу, а таксуючи навіть вийшла у мінус. Однак все ж саме ця робота найбільше "зайшла" Наталії.

"Це моя територія, плюс – можливість комунікувати з людьми, що для мене цікаво. В кав'ярні, наприклад, я постійно варила каву, і часу поспілкуватися з кимось не було", – розповідала про свої враження Бабенко.

Акторка поділилася, що їздила до Молдови зніматися у короткому метрі, режисер якого є українець.

Вона наголошувала, що дуже любить кіно і нізащо від нього не відмовиться. За її словами, YouTube – це дуже класно, це те, що дівчину тримало певний час на плаву і в професійному плані, і в моральному, але перебування на майданчику – те, що робить її щасливою.

Наталія також наголошувала, що думок, що вона не повернеться більше до акторства у неї не було.

Повернення до акторства

Зрештою, з плином часу український кінематограф почав знову набирати обертів.

Ще в листопаді 2023 року Наталія Бабенко поділилася, що взяла участь в зйомках, як вона зазначила, "нестандартного, божевільного та сміливого" проєкту. За словами акторки, спершу його побачать країни Балтії та північної Європи на стрімінговій платформі.

Також нещодавно на своїй сторінці в інстаграмі вона поділилася, що глядачі зможуть побачити на екранах серіал "Тут і тепер", в якому вона зіграла одну з головних ролей.