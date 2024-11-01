Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.Life. Артистка ответила, где именно, на ее взгляд, она приносит больше всего пользы.

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Наталья Бабенко честно призналась, готова ли мобилизоваться в ВСУ

Наталья Бабенко говорит, что она часто бывает слишком эмоциональной, и ее поступки могут быть невзвешенными. Актриса заметила, что такое безрассудство могло бы привести к опасным ситуациям, даже к гибели на передовой. Несмотря на это, она уверена, что приносит гораздо больше пользы, оставаясь в тылу.

Мне кажется, я бы не смогла. Я настолько бываю импульсивная и безрассудная, когда мне что-то не нравится. Я просто в определенный момент не смогла бы, видимо, сдержать себя. Я бы просто где-то пошла и сразу погибла. И это такая бессмысленная смерть – ты и никому не поможешь, и умрешь. Поэтому я считаю, что я полезнее здесь. Очень хочется именно через искусство говорить о важном. Потому что культура актуальна,

– отмечает актриса.

Бабенко акцентирует на том, что, используя свое творчество, она имеет возможность поднимать важные общественно-политические темы. Через свои выступления и проекты она стремится не только развлекать, но и способствовать обсуждению актуальных проблем, привлекая широкую аудиторию к пониманию ситуации в стране. Это, по ее мнению, является важной частью вклада в общую борьбу.

Кроме того, Наталья Бабенко поделилась своими глубокими переживаниями русского языка на украинских улицах, особенно на третий год полномасштабной войны. Особенно артистка возмущена, когда слышит язык страны-агрессора из уст детей и подростков.

Моя миссия – быть здесь, говорить о важных вопросах и выражать свое возмущение, когда люди общаются на русском,

– призналась она.

Наталья подчеркнула, что не стремится проявлять агрессию к таким людям, но это явление вызывает у нее боль.