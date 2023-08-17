В сети обычно разные мнения по этому поводу: кто-то не может позволить себе ехать без мужчины во время военного положения или не хочет. Другой чувствует вину.

Обратите внимание Нас ждет испытание, – Денисенко о том, как изменился ее муж за полтора года службы

Наталья Денисенко об отдыхе без мужа

В интервью для 24 Канала Наталья Денисенко рассказала, что до полномасштабного вторжения ездила дважды в год на море. "А в прошлом году мужчина уговаривал меня, чтобы я отвезла Андрюшу на море хотя бы раз", – призналась артистка.

У меня было страшное чувство вины. В соцсетях начали считать, сколько стоит моя гостиница, сколько я потратила денег. Но в этом году все изменилось, потому что я поняла, что не могу закрыть на замок свою жизнь, а тем более детство сыночка,

– подчеркнула Наталья.

Муж актрисы Андрей Фединчик, который сейчас в ВСУ, всячески поддерживает семью и только "за", чтобы их сын отдыхал и наслаждался жизнью. "Ни дня я не забываю, что у нас война. Я доночу и делаю все возможное, чтобы приблизить победу", – отметила Наталья.

"Единственное, что меня смущает, – поделилась звезда, – это то, что я не могу уехать отдыхать вместе с мужем. У него был отпуск, но его папа заболел раком. Поэтому часть времени Андрей потратил на то, чтобы ухаживать за папой, а другую – чтобы организовать похороны. И меня беспокоит то, что идет уже второй год полномасштабного вторжения, а он так и не отдохнул. Очень хочется провести с ним время. Я скучаю".

Наталья Денисенко с семью / Фото из инстаграма звезды

К слову, папа Андрей Фединчика умер 6 июня. "Это огромная потеря для нашей семьи! Очень тяжело жить, знать, и ждать, что твой родной человек умирает. Еще труднее моему мужу и его семье", – раньше писала Денисенко.