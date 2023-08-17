У мережі зазвичай різні думки із цього приводу: хтось не може дозволити собі їхати без чоловіка під час воєнного стану, або не хоче. Інший відчуває провину.

Зверніть увагу Нас чекає випробування, – Денисенко про те, як змінився її чоловік за півтора року служби

Наталка Денисенко про відпочинок без чоловіка

У інтерв'ю для 24 Каналу Наталка Денисенко розповіла, що до повномасштабного вторгнення їздила й двічі на рік на море. "А минулого року чоловік вмовляв мене, щоб я відвезла Андрійка на море хоча б раз", – зізналася артистка.

Я мала страшенне почуття провини. У соцмережах почали рахувати, скільки коштує мій готель, скільки я витратила грошей. Але цього року все змінилося, бо я зрозуміла, що не можу зачинити на замок своє життя, а тим паче дитинство синочка,

– наголосила Наталка.

Чоловік актриси Андрій Федінчик, який зараз в ЗСУ, всіляко підтримує сім'ю і лише "за", щоб їхній син відпочивав і насолоджувався життям. "Жодного дня я не забуваю, що в нас війна. Я доначу та роблю все можливе, щоб наблизити перемогу", – зазначила Наталка.

"Єдине, що мене бентежить, – поділилася зірка, – це те, що я не можу поїхати відпочивати разом із чоловіком. Він мав відпустку, але його тато захворів на рак. Тому частину часу Андрій витратив на те, щоб доглядати за татом, а іншу – щоб організувати похорон. І мене турбує те, що йде вже другий рік повномасштабного вторгнення, а він так і не відпочив. Дуже хочеться провести з ним час. Я сумую".

Наталка Денисенко з сім'ю / Фото з інстаграму зірки

До слова, тато Андрій Федінчика помер 6 червня. "Це величезна втрата для нашої сімʼї! Дуже важко жити, знати, і чекати, що твоя рідна людина помирає. Ще важче моєму чоловікові і його сімʼї", – раніше писала Денисенко.