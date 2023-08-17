За словами зірки серіалів "Зв'язок" та "Будиночок на щастя", Андрій став зовсім іншою людиною. Після перемоги парі доведеться заново вчитися жити разом.

До слова "Я категорично відмовилася": Денисенко згадала, як на початку війни їй писав російський режисер

Наталка Денисенко про чоловіка, який в ЗСУ

У розмові з 24 Каналом, Наталка Денисенко повідомила, що її чоловік дуже змінився. "Іноді думаю, що після завершення війни мені потрібно буде заново знайомитися", – сказала вона.

Він став іншою людиною. Але війна змінила й мене, мої погляди на життя, моє ставлення до культури, мови, країни… Абсолютно до всього!,

– зауважила актриса.

Наталка Денисенко впевнена, що після війни всіх дружин військових чекає випробування. "Нам потрібно буде вчитися жити разом із нашими коханими заново", – підсумувала вона.

Крім цього, Наталка наголосила, що доволі часто бачиться з чоловіком: "Він кілька місяців був у відрядженні у 2022 році, потім служив у Києві, потім ще близько п'яти місяців був у відрядженні. І знову повернувся. Я його бачила нещодавно, коли був на навчаннях".

Актриса вважає, що їй дуже пощастило, що чоловік постійно на зв'язку, що має змогу відповідати. "Я це дуже ціную. Хочеться, щоб у нас було звичайне життя, як раніше. Але розумію, що це неможливо в умовах війни", – зізналася вона.



Наталка Денисенко після побачення з чоловіком / Фото з інстаграму зірки