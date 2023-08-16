Українська актриса в інтерв'ю 24 Каналу згадала, як вже після повномасштабного вторгнення їй написав російський кінорежисер і пропонував поговорити про якусь роль. Проте зірка категорично відмовилася та зазначила, що не працює з росіянами.

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Чи пропонували Денисенко зіграти російськомовних персонажів

Наталка Денисенко наголосила, що жодного разу не пробувалася на роль у Росії, тому її не повинно бути в їхніх кастинг-базах. "Як до, так і під час війни я знімалася лише в українських серіалах", – поділилася зірка.

Але вже після повномасштабного вторгнення моєму менеджеру написав російський режисер. Але не російською, а англійською мовою. Він написав дуже обережно й толерантно, пропонував поговорити про якусь роль. Вже точно й не згадаю,

– зазначила вона.

"Однак ми не продовжили спілкування, – продовжила Наталка. – Я категорично відмовилася і зазначила, що ми не працюємо з росіянами взагалі. І на цьому все".

Наталка Денисенко / Фото з інстаграму актриси

Після перемоги Наталка Денисенко хоче далі працювати в українському серіальному виробництві. "Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одразу з'явилася думка, що моя акторська кар'єра завершена. Але влітку 2022 року мені зателефонували й сказали, що починають знімати проєкти. Тепер я впевнена, що все буде добре! А після війни взагалі супер!", – поділилася вона.

"У нас дуже потужна база: класні оператори, багато локацій, павільйонів, крута техніка, чудові актори, – зазначила Наталка. – Навіть той же Netflix може приїжджати зі своїми акторами й знімати в нас! Тож робота в кіношників буде. Вірю, що з Україною співпрацюватимуть: купуватимуть наші серіали й дублюватимуть їх у себе".

До слова, нещодавно український актор Петро Крилов згадував, що отримав пропозицію ролі російськомовного персонажа, чи то росіянина, який втік з Росії.