Нас ждет испытание, – Денисенко о том, как изменился ее муж за полтора года службы

Актер Андрей Фединчик из сериала "Папаньки" в первые дни войны ушел в ВСУ и сейчас защищает Украину от врага. На днях его жена Наталья Денисенко рассказала, как муж сменился за полтора года службы.

По словам звезды сериалов "Зв'язок" и "Домик к счастью", Андрей стал совсем другим человеком. После победы паре придется заново учиться жить вместе.

К слову "Я категорически отказалась": Денисенко вспомнила, как в начале войны ей писал русский режиссер

Наталья Денисенко о мужчине, который в ВСУ

В разговоре с 24 Каналом, Наталья Денисенко сообщила, что ее муж сильно изменился. "Иногда думаю, что после завершения войны мне нужно будет заново знакомиться", – сказала она.

Он стал другим человеком. Но война изменила и меня, мои взгляды на жизнь, мое отношение к культуре, языку, стране… Абсолютно ко всему!

– заметила актриса.

Наталья Денисенко уверена, что после войны всех дружин военных ждет испытания. "Нам нужно будет учиться жить вместе с нашими любимыми заново", – подытожила она.

Кроме этого, Наталья подчеркнула, что довольно часто видится с мужем: "Он несколько месяцев был в командировке в 2022 году, потом служил в Киеве, потом еще около пяти месяцев был в командировке. И снова вернулся. Я его видела недавно, когда был на учениях".

Актриса считает, что ей очень повезло, что мужчина постоянно на связи, что может отвечать. "Я это очень ценю. Хочется, чтобы у нас была обычная жизнь, как раньше. Но понимаю, что это невозможно в условиях войны", – призналась она.



Наталья Денисенко после свидания с мужем / Фото из инстаграма звезды