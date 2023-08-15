Многих интересовало, как артисты готовятся к игре в эротических сценах. Этот аспект, кажется, всегда вызывал особый интерес. Действительно, иногда актеры могут даже не знать друг друга лично, но воспроизводить романтические отношения на экране. Кроме того, за кадром они могут иметь своих партнеров, и это создает дополнительные вызовы во время имитации любви на экране.

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Наталья Денисенко показала, как снимают эротические сцены в кино

В своих страстях Наталья показала поклонникам, как именно происходят эти съемочные процессы. Она рассказала, что сначала проходят репетиции, а уже идет именно съемка перед камерами. Этот процесс бывает достаточно напряженным, особенно с учетом большого количества операторов. Иногда приходится принимать достаточно необычные позы, чтобы получился успешный кадр.

Приблизительно так! Репетируем, потом играем,

– делится Денисенко.



Как снимают эротические сцены в кино / Наталки Денисенко

Кроме того, актриса рассекретила, как долго может продлиться ее рабочий день на съемочной площадке. Обычно актеры работают около 12 часов, но иногда этот процесс может быть более длительным. Например, Наталья вспомнила, что когда-то ей пришлось работать 20 часов подряд. Также она уже была в ситуации, когда работала 28 часов, однако это было связано с тем, что актриса участвовала в двух разных проектах одновременно.

"Обычно рабочий день на съемках длится 12 часов. Это еще и время на дорогу к съемочной площадке и обратно. Но у меня был один раз 20-часовой день. Хотя нет, были и 28 часов, но это тогда, когда было две разные площадки подряд", – рассказала актриса.

Недавно Наталья Денисенко удивила своих поклонников неординарным фотосетом, где она позировала в аквариуме.

Наталья Денисенко / Фото из инстаграммы звезды