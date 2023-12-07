Смотрите, какое фото опубликовала Денисенко в своем инстаграме и читайте, как трогательно поздравила мужа и всех, кто служит в ВСУ с праздником.

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Наталья Денисенко поделилась редким фото со своим мужем

Денисенко обнародовала снимок, на котором она изображена вместе с любимым в автомобиле. Фединчик сидит за рулем, тогда как Наталья делает селфи и улыбается.

У меня очень мало фото с моим мужем, я его вижу очень редко… Мне очень болит, что все эти годы пока идет война, его нет рядом. Но я горжусь и благодарна ему, что он стал на путь защиты, чтобы мы с вами могли сегодня делать праздник для наших детей.

– написала Денисенко.

Под этим фото звезда сериала "Крепостная" также поздравила своего любимого и поблагодарила всех защитников Вооруженных Сил Украины.

Хотя сегодня и день святого Николая, День ВСУ кажется самым важным за все праздники на свете! Именно благодаря защите Вооруженных Сил мы можем праздновать сегодня, насколько это возможно,

– написала Наталья под фото с любимым.

Подписчики Наталки отреагировали на фото

Пользователи инстаграм, которые следят за Наталией Денисенко, отреагировали на такое трогательное поздравление. Вот что они пишут:

"Искренний поклон нашим воинам! Слава ВСУ! Гордимся вашей семьей, пусть Бог бережет вашего Андрея! Вы – человек с большой буквы, красивый мужчина и отец, прекрасный, любимый актер и отважный человек! Ангела Хранителя ему!"

"Что-то Андрюша невеселый..."

"Как я за Вас рада! К сожалению, моего мужа не отпустили..."

"А это святой Николайчик вам под подушку принес?! Пусть Господь Бог со всеми святыми оберегает вас, вашу семью и всю Украину!"

Андрей Фединчик стоит на защите Украины

Актер, известный своим участием в сериале "Папаньки", с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Наталья Денисенко, его жена, сообщила, что мужчина существенно изменился:

Иногда я думаю, что после окончания войны мне придется заново знакомиться с ним,

– признавалась актриса.

Наталья уверена, что после войны у всех дружин военнослужащих будут особые, тяжелые испытания.