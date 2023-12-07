Дивіться, яке фото опублікувала Денисенко у своєму інстаграмі та читайте як зворушливо привітала чоловіка та всіх, хто служить у ЗСУ зі святом.

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Наталка Денисенко поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

Денисенко оприлюднила знімок, на якому вона зображена разом з коханим в автомобілі. Федінчик сидить за кермом, тоді як Наталка робить селфі та посміхається.

У мене дуже мало фото з моїм чоловіком, я його бачу дуже рідко… Мені дуже болить, що всі ці роки поки, іде війна, його немає поруч. Але я пишаюся і вдячна йому, що він став на шлях захисту, щоб ми з вами могли сьогодні робити свято для наших діток,

– написала Денисенко.

Під цим фото зірка серіалу "Кріпосна" також привітала свого коханого та висловила подяку всім захисникам Збройних Сил України.

Хоч сьогодні й день святого Миколая, День ЗСУ здається найважливішим за всі свята на світі! Бо саме завдяки захисту Збройних Сил ми можемо святкувати сьогодні, наскільки це можливо,

– написала Наталка під фото з коханим.

Підписники Наталки відреагували на фото

Користувачі інстаграму, які стежить за Наталкою Денисенко, відреагували на таке зворушливе привітання. Ось, що вони пишуть:

"Щирий уклін нашим воїнам! Слава ЗСУ! Пишаємось вашою родиною, хай Бог береже вашого Андрія! Ви – людина з великої літери, гарний чоловік і батько, прекрасний, улюблений актор і відважна людина! Ангела Охоронця йому!"

"Щось Андрійко невеселий..."

"Як я за Вас рада! На жаль, мого чоловіка не відпустили..."

"А це святий Миколайчик вам під подушку приніс?! Нехай Господь Бог зі всіма святими оберігає вас, вашу родину і всю Україну!"

Андрій Федінчик стоїть на захисті України

Актор, відомий своєю участю у серіалі "Папаньки", з перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних Сил України. Наталка Денисенко, його дружина, повідомила, що чоловік суттєво змінився:

Іноді я думаю, що після завершення війни мені доведеться заново знайомитися з ним,

– зізнавалась акторка.

Наталка впевнена, що після війни всі дружини військовослужбовців матимуть особливі, важкі випробування.