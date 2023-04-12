За кулисами шоу "єПитання" актриса рассказала, как абстрагируется от негатива и снимает эмоциональное напряжение. Об этом 24 Канала сообщил Новый канал.

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Как снимает стресс Наталья Денисенко

Я стараюсь выполнять рутинные дела: например, приготовить что-нибудь, убрать в квартире. Еще мне очень помогает душ. Вот постою под ним, и после этого как будто заново рождаюсь,

– делится Наталья Денисенко.

"Еще можно сходить на маникюр, укладку и другие косметические процедуры, которые были частью рутины до войны. Это меня отвлекает", – дополнила она.

Актриса отмечает, что отвлекает от тревожных мыслей еще и 5-летний сын Андрей. "Ребенок тоже помогает справиться со стрессом. Когда я понимаю, что имею ответственность за другого человека, то пытаюсь держать себя в руках. Поэтому дышу и продолжу жить".

Ищите выпуск шоу "єПитання" при участии Наталки Денисенко, Тараса Цымбалюка, Славы Красовской, Анны Сагайдачной, Юрия Горбунова, Арама Арзуманяна, Инны Приходько и Виталия Иванченко на сайте и ютубе Нового канала.

Украинские звезды на шоу "єПитання" / Новый канал

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