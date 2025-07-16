Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев являются актерами театра Ивана Франко. В спектаклях они появляются значительно чаще, чем в кино. Супруги назвали причину в интервью SLAWA LIFE, передает Кино 24.

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Наталья Сумская отметила, что сейчас не снимают масштабных исторических драм, где бы ей хотелось получить важную роль. Зато привычные роли в бытовых лентах ее не интересуют.

Сейчас предлагают не то, что бы нам понравилось. Конечно, нам бы подходили какие-то масштабные роли. Снимаются какие-то бытовые фильмы, но там мамы. Просто мамы – мне это не очень интересно. И не то чтобы я ожидаю, я просто живу, нам есть что делать. Мы заполнены театром, друзьями, детьми,

– поделилась народная артистка.

Анатолий Хостикоев также заметил, что называет себя актером театра. Такое развитие карьеры его вполне удовлетворяет.

"С кино у меня уже давно нет никаких контактов. Очевидно, это закономерно, потому что я считаю себя актером театра. И те роли, которые я играл в театре и играю до сих пор, я оттуда получаю энергию, и меня это устраивает. Хотя кино, конечно, это очень интересная история. Я пробовался во многие фильмы, в которых я бы с удовольствием сыграл, но не получилось", – отметил Хостикоев.

Напомним, в начале года Ольга Сумская рассказала, что примирилась с сестрой Натальей после длительного конфликта. Недоразумения остались в прошлом, поэтому сейчас звездные сестры снова общаются.