Легендарная украинская актриса Наталья Сумская ошеломила, как ее звали работать в Россию

Известная украинская актриса Наталья Сумская призналась, что в начале карьеры ее звали работать в Россию. По словам артистки, это было только начало ее творческого пути.

Наталья говорит, что поехала туда, однако таки не оставила после себя следа ни в одном российском кинопроекте. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Эспрессо.

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Как Наталью Сумскую приглашали сниматься в России?

В одном из своих интервью Наталья Сумская рассказала, что после институтских лет ее звали сниматься в одном из российских сериалов. Когда она приехала в страну оккупанта, ей начали заявлять, что у нее "слишком выраженный украинизм на лице".

И какого черта я туда приехала, когда мне начали: "Ой, вы знаете, у нее какой-то слишком выраженный такой украинизм в лице". Чего же вы тогда зовете?

– рассказала Наталья.

Тогда актриса не понимала, для чего тогда ее звали. Однако сегодня изрядно радуется, что судьба распорядилась тогда именно так, и она не оставила после себя никакого следа ни в российском кино, ни в сериале.

Кстати, звезда сериала "Поймать Кайдаша" откровенно признался, что готов пойти на войну: "Я пойду служить". Узнайте подробности – по ссылке.

Напомним, что Наталья Сумская – украинская актриса театра и кино. На ее счету невероятное количество престижных наград, в частности кинопремия "Золотой юла", "Киевская пектораль", Шевченковская премия, награда от Кабинета министров Украины имени Леси Украинки и многие другие награды.