Легендарная украинская актриса Наталья Сумская ошеломила, как ее звали работать в Россию
- Наталья Сумская рассказала, что в начале карьеры ее приглашали работать в России, но она не оставила следа в российских проектах.
- Актриса отметила, что ей говорили о "слишком выраженном украинизме на лице", что стало причиной для отказа в съемках.
Наталья Сумская отмечена многочисленными наградами, в частности "Золотой юла" и Шевченковской премией.
Известная украинская актриса Наталья Сумская призналась, что в начале карьеры ее звали работать в Россию. По словам артистки, это было только начало ее творческого пути.
Наталья говорит, что поехала туда, однако таки не оставила после себя следа ни в одном российском кинопроекте. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Эспрессо.
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Как Наталью Сумскую приглашали сниматься в России?
В одном из своих интервью Наталья Сумская рассказала, что после институтских лет ее звали сниматься в одном из российских сериалов. Когда она приехала в страну оккупанта, ей начали заявлять, что у нее "слишком выраженный украинизм на лице".
И какого черта я туда приехала, когда мне начали: "Ой, вы знаете, у нее какой-то слишком выраженный такой украинизм в лице". Чего же вы тогда зовете?
– рассказала Наталья.
Тогда актриса не понимала, для чего тогда ее звали. Однако сегодня изрядно радуется, что судьба распорядилась тогда именно так, и она не оставила после себя никакого следа ни в российском кино, ни в сериале.
Кстати, звезда сериала "Поймать Кайдаша" откровенно признался, что готов пойти на войну: "Я пойду служить". Узнайте подробности – по ссылке.
Напомним, что Наталья Сумская – украинская актриса театра и кино. На ее счету невероятное количество престижных наград, в частности кинопремия "Золотой юла", "Киевская пектораль", Шевченковская премия, награда от Кабинета министров Украины имени Леси Украинки и многие другие награды.