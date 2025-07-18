В то же время он заверил, что, если у него исчезнет бронь, пойдет служить – и уже сейчас подал заявку в ПВО. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

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Роман Ясиновский признался, что готов взять в руки оружие: что сказал актер?

Роман Ясиновский признался, что осуждает художников, которые сбежали за границу. Актер признал, что его могут упрекнуть за такое заявление словами вроде: "У тебя же есть бронь, почему ты об этом высказываешься?". Однако отметил, что говорит честно: в случае потери брони – он без колебаний пойдет в армию. Сейчас Роман имеет официальное бронирование от театра, где работает.

Я скажу честно, если у меня исчезнет бронь, я пойду служить. Сейчас, например, я подал заявку в ПВО учиться и я буду там работать,

– поделился актер.

Интервью Алины Доротюк: смотрите видео онлайн

Ясиновский добавил, что стремится быть полезным до тех пор, пока находится в тылу, и делает это на волонтерских началах. Он также отметил, что хотел бы распространить информацию о таких возможностях для тех, кто имеет бронь, чтобы они могли учиться и помогать стране таким образом.

Мы или в Силах обороны, или для Сил обороны,

– говорил Алексей Гнатковский.

Известно, что Роман еще с 2014 года активно волонтерит и помогает Украине одолеть российского врага навсегда.