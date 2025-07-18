Водночас він запевнив, що, якщо в нього зникне бронь, піде служити – і вже зараз подав заявку до ППО. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Роман Ясіновський зізнався, що готовий взяти до рук зброю: що сказав актор?

Роман Ясіновський зізнався, що засуджує митців, які втекли за кордон. Актор визнав, що йому можуть дорікнути за таку заяву словами на кшталт: "У тебе ж є бронь, чому ти про це висловлюєшся?". Проте наголосив, що говорить чесно: у разі втрати броні – він без вагань піде до війська. Наразі Роман має офіційне бронювання від театру, де працює.

Я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити. Зараз, наприклад, я подав заявку в ППО навчатись і я буду там працювати,

– поділився актор.

Інтерв'ю Аліни Доротюк: дивіться відео онлайн

Ясіновський додав, що прагне бути корисним доти, доки перебуває в тилу, і робить це на волонтерських засадах. Він також зауважив, що хотів би поширити інформацію про такі можливості для тих, хто має бронь, аби вони могли навчатись та допомагати країні в такий спосіб.

Ми або в Силах оборони, або для Сил оборони,

– казав Олексій Гнатковський.

Відомо, що Роман ще з 2014 року активно волонтерить та допомагає Україні здолати російського ворога назавжди.