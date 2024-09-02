Наталка Денисенко честно ответила был ли у нее роман с Тарасом Цимбалюком: "Мой муж это знает"

Известная украинская актриса Наталья Денисенко впервые открыто ответила на слухи о романтических отношениях со своим коллегой по сериалу "Поймать Кайдаша" Тарасом Цимбалюком. Она призналась, что действительно испытывает особые чувства к Тарасу.

Актеры часто проводят время вместе, публикуют совместные фото в социальных сетях и появляются вместе на публичных мероприятиях. Их отношения также прочно связаны с работой, поскольку они играют в совместных спектаклях и снимаются вместе в фильмах.

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Наталка Денисенко ответила, какие отношения у нее с Тарасом Цимбалюком

Слухи о возможном романе между Денисенко и Цимбалюком циркулируют уже некоторое время, и сторонники пары часто предполагают, что их связывает больше, чем просто дружба. Однако 34-летняя актриса решила расставить все точки над "і", подчеркнув, что между ними действительно существует глубокая связь, но она имеет духовный и дружеский характер, а не романтический.

Тарасик – это мой брат. Я очень много иду в духовное развитие и я даже спрашивала у своих проводников. Пришла такая картинка, что в прошлой жизни он был мой брат и что я типа, как упала с какой-то скалы, что он меня не уберег. И я Тарасу это рассказываю и он говорит, ты знаешь, у меня реально такое ощущение, что мне надо тебя как-то беречь, что-то классное тебе сделать. Поэтому я очень люблю Тарасика и мой муж это знает, и знает Тараса. И я его невесту Светлану знаю,

– поделилась Денисенко.

На самом же деле Наталка Денисенко уже более 7 лет счастливо замужем за актером и военным Андреем Фединчиком. Вместе они воспитывают сына, которому тоже дали имя Андрей. Тарас Цимбалюк также находится в отношениях с дизайнером и предпринимательницей Светланой Готочкиной.