Актори часто проводять час разом, публікують спільні фото в соціальних мережах та з’являються разом на публічних заходах. Їхні стосунки також міцно пов’язані з роботою, оскільки вони грають у спільних виставах і знімаються разом у фільмах.

Радимо "Жіночий лікар" повертається: коли та де дивитись прем'єру 2 сезону

Наталка Денисенко відповіла, які стосунки в неї з Тарасом Цимбалюком

Чутки про можливий роман між Денисенко та Цимбалюком циркулюють вже деякий час, і прихильники пари часто припускають, що їх пов'язує більше, ніж просто дружба. Однак 34-річна акторка вирішила розставити всі крапки над "і", підкресливши, що між ними дійсно існує глибокий зв'язок, але він має духовний і дружній характер, а не романтичний.

Тарасик – це мій брат. Я дуже багато йду у духовний розвиток і я навіть питала у своїх провідників. Прийшла така картинка, що в минулому житті він був мій брат і що я типу, як впала з якоїсь скелі, що він мене не вберіг. І я Тарасу це розказую і він каже, ти знаєш, у мене реально таке відчуття, що мені треба тебе якось берегти, щось класне тобі зробити. Тому я дуже люблю Тарасика і мій чоловік це знає, і знає Тараса. І я його наречену Світланку знаю,

– поділилася Денисенко.

Насправді ж Наталка Денисенко вже понад 7 років щасливо заміжня за актором і військовим Андрієм Федінчиком. Разом вони виховують сина, якому теж дали ім'я Андрій. Тарас Цимбалюк також перебуває у стосунках із дизайнеркою та підприємницею Світланою Готочкіною.