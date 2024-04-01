Денисенко растрогала сеть публикацией, где показала, как они с Андреем поженились 7 лет назад. В комментариях под постом посыпалось немало теплых слов с поздравлениями и пожеланиями.

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Наталья Денисенко опубликовала архивные кадры со свадьбы

У этих актерских супругов было несколько свадебных церемоний, однако именно эта является первой и самой важной. В 2017 пара обручилась на Мальдивах, где они были только вдвоем.

Женщина надела белое платье и держала в руках букет невесты. Она собрала свои волосы и нацепила фату. Фединчик стоял перед камерой в белых брюках и рубашке, дополнив свой образ бутоньеркой. Влюбленные позировали рядом с украшенной яркими цветами аркой и показали свидетельство о браке.

Только он и я. Никаких гостей, это был праздник только для нас двоих. Наша первая и главная свадьба. Потом было еще несколько свадеб с гостями и росписью. А потом еще одна на 4-ю годовщину. И мне хочется еще. Считаю, что образ невесты мне очень подходит, скажите?

– написала Наталья.

Кроме того, Денисенко заметила, что сейчас этот день для нее немного грустный. В частности из-за того, что ее муж служит в ВСУ, и после короткого периода, проведенного вместе, им снова нужно будет расставаться на неопределенный срок.

Сеть отреагировала на публикацию: что пишут пользователи

В комментариях под постом Наташи посыпались слова поздравлений от коллег, близких, поклонников и совсем незнакомых людей. Вот, что они пишут:

"Искренние поздравления! Мира, добра, любви, вдохновения, море позитивных моментов вашей семье!"

"Поздравления молодоженам! Пусть чувства будут еще более страстными с каждым годом"

"Наташа, Андрей, сердечные поздравления! Какие вы трогательные, невероятные, прекрасные"