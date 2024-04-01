Денисенко зворушила мережу публікацією, де показала, як вони з Андрієм одружились 7 років тому. У коментарях під постом посипалось чимало теплих слів з привітаннями та побажаннями.

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Наталка Денисенко опублікувала архівні кадри з весілля

У цього акторського подружжя було декілька весільних церемоній, однак саме ця є першою та найважливішою. У 2017 пара побралася на Мальдівах, де вони були лише удвох.

Жінка вдягнула білу сукню і тримала в руках букет нареченої. Вона зібрала своє волосся та почепила фату. Федінчик стояв перед камерою в білих штанах і сорочці, доповнивши свій образ бутоньєркою. Закохані позували поруч з прикрашеною яскравими квітами аркою і показали свідоцтво про шлюб.

Лише він і я. Ніяких гостей, це було свято лише для нас двох. Наше перше і головне весілля.

Потім було ще декілька весіль з гостями та розписом. А згодом ще одне на 4-ту річницю. І мені хочеться ще. Вважаю, що образ нареченої мені дуже личить, скажіть?

– написала Наталка.

Крім того, Денисенко зауважила, що зараз цей день для неї трохи сумний. Зокрема через те, що її чоловік служить у ЗСУ, і після короткого періоду, проведеного разом, їм знову потрібно буде розлучатись на невизначений термін.

Мережа відреагувала на публікацію: що пишуть користувачі

У коментарях під постом Наталки посипались слова привітань від колег, близьких, прихильників та зовсім незнайомих людей. Ось, що вони пишуть:

"Щирі вітання! Миру, добра, кохання, натхнення, море позитивних моментів вашій родині!"

"Вітання молодятам! Нехай почуття будуть ще пристраснішими з кожним роком"

"Наталочко, Андрію, сердечні вітання! Які ви зворушливі, неймовірні, прекрасні"