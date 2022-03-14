Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет, – Олег Сенцов о буднях на передовой

Украинский режиссер Олег Сенцов сегодня оберегает город Киев. На своей странице в Фейсбуке он рассказал о том, как у него проходят будни на передовой.

Олег Сенцов уверен, что Украина победит. Режиссер отмечает, что война будет жесткой, но продлится недолго, сообщает 24 канал. Сейчас Олег Сенцов находится на передовой.

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Уже несколько дней нахожусь на передовой, куда наше подразделение было переброшено для усиления направления, где враг постоянно пытается прорваться в Киев. Херачат по нам сильно, но наша арта бьет сильнее и точнее,

– поделился режиссер.

Кроме того, за это время Сенцов "научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW".

Жду встречи с ордынским танком,

– сказал он.

Олег Сенцов пожелал всем украинцам беречь себя так, как это возможно. "Слава Украине и ее защитникам! Победа будет за нами!", – дополнил он.

Это важно – Олег Сенцов обратился к украинцам: смотрите видео



