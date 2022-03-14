Олег Сенцов впевнений, що Україна переможе. Режисер наголошує, що війна буде жорсткою, але триватиме недовго, повідомляє 24 канал. Зараз Олег Сенцов перебуває на передовій.

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Вже декілька днів знаходжусь на передовій, куди наш підрозділ перекинули для посилення напрямку, де ворог постійно намагається прорватися до Києва. Херачат по нас сильно, але наша арта б'є ще сильніше та точніше,

– поділився режисер.

Окрім цього, за цей час Сенцов "навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW".

Чекаю зустрічі з ординським танком,

– сказав він.

Олег Сенцов побажав всім українцям себе берегти так, наскільки це можливо. "Слава Україні та її захисникам! Перемога буде за нами!", – доповнив він.

Це важливо – Олег Сенцов звернувся до українців: дивіться відео



