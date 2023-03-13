"Навальный" стал лучшим документальным фильмом на Оскаре-2023

Лента о россиянине Алексее Навальном победила на Оскаре в 2023 году. В номинации "Лучший документальный фильм" принимал участие также данско-украинско-шведский фильм "Дом из скалок".

Победа "Навального" не стала неожиданностью. Именно ему букмекеры прогнозировали золотую статуэтку Оскара. Однако, по словам украинского киноведа Лукьяна Галкина, в фильме о Навальном отбеливают "хороших" россиян и смещен фокус борьбы Украины против России.

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На сцену Оскара выходила жена Алексея Навального – Юлия. Она со слезами на глазах поблагодарила и обратилась к мужчине, который сейчас находится за решеткой. Женщина отметила, что ждет, когда их "страна освободится" и Алексей вернется домой.

Однако об Украине и войне, которую Россия уже больше года ведет против нашего государства, ничего не было сказано.



"Навальный" получил Оскара / Фото Variety

Что известно о фильме "Навальный"

Кинолента имеет слоган: "Яд всегда оставляет след". Фильм снял канадский режиссер-документалист Даниэль Рогер. В описании нового фильма говорится, что Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

"Навальный": смотрите трейлер