"Навальный" стал лучшим документальным фильмом на Оскаре-2023
Лента о россиянине Алексее Навальном победила на Оскаре в 2023 году. В номинации "Лучший документальный фильм" принимал участие также данско-украинско-шведский фильм "Дом из скалок".
Победа "Навального" не стала неожиданностью. Именно ему букмекеры прогнозировали золотую статуэтку Оскара. Однако, по словам украинского киноведа Лукьяна Галкина, в фильме о Навальном отбеливают "хороших" россиян и смещен фокус борьбы Украины против России.
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На сцену Оскара выходила жена Алексея Навального – Юлия. Она со слезами на глазах поблагодарила и обратилась к мужчине, который сейчас находится за решеткой. Женщина отметила, что ждет, когда их "страна освободится" и Алексей вернется домой.
Однако об Украине и войне, которую Россия уже больше года ведет против нашего государства, ничего не было сказано.
"Навальный" получил Оскара / Фото Variety
Что известно о фильме "Навальный"
Кинолента имеет слоган: "Яд всегда оставляет след". Фильм снял канадский режиссер-документалист Даниэль Рогер. В описании нового фильма говорится, что Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".
"Навальный": смотрите трейлер