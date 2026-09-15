Как сообщает "Новый канал", актер сериала "Домик на счастье" вспомнил, что свой первый большой гонорар получил примерно в 1992 году.

Заднепровский не стал рассказывать, за какой именно проект получил деньги, однако признался: на тот момент сумма казалась ему огромной. Долго думать, куда ее потратить, не пришлось. Актер купил телевизор Toshiba и видеомагнитофон, вложив в технику практически весь заработок.



Назар Заднепровский / Фото "Новый канал"



И если телевизор был просто хорошей покупкой, то "видеомагнитофон" стал настоящим воплощением мечты. Заднепровский увлекался американским баскетболом и хотел смотреть матчи НБА, которые часто транслировали в неудобное время.

Поэтому актер ставил таймер на видеомагнитофоне, оставлял кассету и уходил учиться в институт или на работу. Техника самостоятельно записывала матч, а вечером он возвращался домой и смотрел игру. Для Заднепровского это был его собственный "билет в мир американского баскетбола".

Toshiba пережила 90-е – и работает до сих пор

Самое интересное, что покупка оказалась инвестицией практически в вечность. По словам актера, телевизор Toshiba до сих пор стоит у него на кухне и работает. А вот видеомагнитофоном Заднепровский, конечно, уже не пользуется.

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