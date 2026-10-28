Четыре раза бежали в укрытие: Назар Заднепровский рассказал об опасных съемках нового фильма

Назар Заднепровский рассказал, как вместе с коллегами был вынужден неоднократно прерывать работу из-за российских обстрелов и бежать в укрытие во время съемок новой украинской комедии "Безумное Рождество".

Украинский актер поделился подробностями съемок новой комедии "Безумное Рождество", которые проходили во время воздушных тревог в Киеве. Как сообщает "Люкс FM", об опасных условиях работы артист рассказал в программе "Backstage" журналистке Кате Сташко.

Как Назар Заднепровский снимался во время обстрелов

По словам актера, один из съемочных дней проходил на киевском ДВРЗ. Для работы команда использовала вагон поезда "Интерсити". Однако из-за российских атак пребывание на такой локации было особенно опасным.

"Безумное Рождество" – смотреть трейлер

Заднепровский признался, что в течение смены вся команда, включая актеров массовых сцен, четыре раза была вынуждена покидать площадку и спускаться в укрытие.

"И мы раза четыре, все вместе, все, массовка – бежали в бомбоубежище", – вспомнил актер.

Впрочем, даже в бомбоубежище кинематографисты продолжали работать. Заднепровский вместе с режиссером репетировал сцены, обсуждал характер персонажа и готовился к сложным эпизодам.

И, как ни странно, такая подготовка дала результат. В конце смены актеру удалось записать два больших монолога, потратив всего по два дубля на каждый.

Как обстрелы влияют на здоровье актера

Заднепровский также признался, что постоянный стресс сказывается на его самочувствии. Актер уже много лет живет с сахарным диабетом, поэтому из-за сильного нервного напряжения уровень сахара в крови может повышаться.

По словам артиста, во время обстрелов ему иногда приходится вводить больше инсулина. В то же время он заверил, что всегда имеет при себе необходимые препараты и тщательно контролирует свое состояние.

Напомним, что фильм-комедия "Безумное Рождество" выйдет в украинский прокат 26 ноября 2026 года. В картине Заднепровский вновь сыграет Василия Середюка, который на этот раз придумает довольно сомнительный способ собрать всю семью на праздники.