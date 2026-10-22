В Киеве начались съемки новой украинской комедии "За двумя зайцами. 90-е". Об этом 20 октября сообщило Госкино. Фильм переосмыслит известную историю, перенеся ее в атмосферу 1997 года.

Что будет в новом фильме "За двумя зайцами. 90-е"



Фильм "За двумя зайцами. 90-е" / Фото Госкино



В центре сюжета – мелкий аферист Слава Хвостов, который умудрился задолжать бандитам и влиятельному депутату Ивану Ивановичу.

Чтобы спасти собственную шкуру, мужчина придумывает гениальный, по его мнению, бизнес-план – жениться на богатой наследнице Илоне Сирковой. Вот только есть небольшой нюанс: ранее Слава уже публично пообещал жениться на Гале.

Продюсер Сергей Лавренюк подчеркнул, что картина не будет ремейком, а расскажет совершенно новую историю. По его словам, через приключения героев авторы хотят показать путь Украины после распада СССР и ее выбор между Россией и Европой.

Кто сыграет в новой комедии

Режиссером стал Аркадий Непиталюк, который также написал сценарий совместно с Людмилой Тимошенко.

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В фильме снимутся Алексей Гнатковский, Римма Зюбина, Елена Хохлаткина, Каролина Мруга, Леся Самаева, Александр Ярема, Роман Ясиновский, Елена Узлюк и другие украинские актеры.

К слову, проект стал одним из победителей государственной инициативы "Тысячевесна", которая поддерживает создание украинского культурного продукта.

Дата премьеры пока неизвестна. Поэтому остается надеяться, что новый Слава Хвостов будет не менее изобретательным, чем его легендарный предшественник, а его приключения подарят зрителям достаточно поводов для смеха.

Кстати, недавно вышел первый тизер новой украинской комедии с Лесей Никитюк в главной роли.