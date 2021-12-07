Не "Дюна": какой фильм чаще всего искали украинцы в Google в 2021 году

Компания Google Украина представила списки самых популярных запросов в поисковике в 2021 году в разных категориях. Что касается кино, то больше всего украинские пользователи интересовались запросом "Веном 2" – именно этот фильм производства Marvel чаще всего искали в Google.

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2: Карнаж", вышедший на украинские экраны 14 октября 2021 года. Фильм получил не слишком положительные отзывы от зрителей и кинокритиков, однако заинтересованность в нем все равно была самой высокой в ​​Украине.

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Что касается других поисковых запросов среди фильмов, то второе и третье место получили фильмы "Отряд самоубийц 2" (DC Comics) и "Круэлла" (Walt Disney Pictures).

Весь список самых популярных запросов в категории "Фильмы":

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное сообщение Лига справедливости Зака ​​Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

Самые популярные запросы Google в категории "Фильмы" / 24 канал, Google

Что известно о фильме "Веном 2"

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Американский супергеройский фильм продолжил историю главного героя Эдди Брока, получившего силы от инопланетного симбиота Венома. Над миром нависает очередная угроза, поэтому герой направляет всю свою ярость против нового врага – безудержного монстра-убийцы Карнажа.

Фильм основали на комиксах издательства Marvel Comics о Веноме. Первый фильм с главным героем Томом Харди вышел в 2018 году. Режиссером новой ленты стал Энди Серкис, а сценаристом – Келли Марсель. В "Веном 2" сыграли также Вуди Харрелсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт и Наоми Харрис. Работа над фильмом началась еще в январе 2019 года, а его выход был запланирован на 1 октября 2020, но из-за пандемии коронавируса его перенесли ровно на год.

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Премьера "Веном 2" состоялась в США 1 октября 2021 года, а в Украине его показали на больших экранах через 2 недели, 14 октября. На сервисе IMDb фильм оценили в 6,1 балла из 10, а на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 58% "свежести" от критиков и 84% – от зрителей. Отметим, что фильм "Веном 2: Карнаж" также показал потрясающий результат в кинопрокате – за первые выходные фильм собрал 90,1 миллиона долларов, что стало рекордом за время пандемии.

Веном 2: Карнаж: смотреть онлайн трейлер онлайн