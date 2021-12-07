У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2: Карнаж", який вийшов на українські екрани 14 жовтня 2021 року. Фільм отримав не надто схвальні відгуки від глядачів та кінокритиків, проте зацікавленість до нього однаково була найвищою в Україні.

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Щодо інших пошукових запитів серед фільмів, то друге і третє місце отримали стрічки "Загін самогубців 2" (DC Comics) та "Круелла" (Walt Disney Pictures).

Весь список найпопулярніших запитів у категорії "Фільми":

Веном 2 Загін самогубців 2 Круелла Гнів людський Червоне повідомлення Ліга справедливості Зака Снайдера Після 3 Бос молокосос 2 Дюна Душа



Найпопулярніші запити Google у категорії "Фільми" / 24 канал, Google

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Що відомо про фільм "Веном 2"

Американський супергеройський фільм продовжив історію головного героя Едді Брока, який отримав сили від інопланетного симбіота Венома. Над світом нависає чергова загроза, тому герой направляє усю свою лють проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

Фільм заснували на основі коміксів видавництва Marvel Comics про Венома. Перший фільм з головним героєм Томом Гарді вийшов у 2018 році. Режисером нової стрічки став Енді Серкіс, а сценаристом – Келлі Марсель. У "Веном 2" зіграли також Вуді Гаррелсон, Мішель Вільямс, Рейд Скотт та Наомі Гарріс. Робота над фільмом розпочалась ще у січні 2019 року і його вихід був запланований на 1 жовтня 2020-го, але через пандемію коронавірусу його перенесли рівно на рік.

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Прем'єра "Веном 2" відбулась у США 1 жовтня 2021 року, а в Україні його показали на великих екранах за 2 тижвні, 14 жовтня. На сервісі IMDb фільм оцінили у 6,1 бала з 10, а на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 58% "свіжості" від критиків та 84% – від глядачів. Зазначимо, що фільм "Веном 2: Карнаж" також показав приголомшливий результат у кінопрокаті – за перші вихідні стрічка зібрала 90,1 мільйона доларів, що стало рекордом за час пандемії.

Веном 2: Карнаж: дивитись трейлер фільму онлайн