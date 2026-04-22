Напряженный триллер 2024 года, который активно просматривают украинцы на Netflix

Еженедельно стриминговая платформа Netflix обновляет список самых популярных фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. И обычно в этом перечне можно увидеть триллеры – ведь это ленты, которые испокон веков дарят киноманам острые эмоции.

На этот раз фильм "Не говори со злом" занял второе место в списке самых популярных среди украинских зрителей, говорится на сайте Tudum. В материале 24 Канала рассказываем, действительно ли эта лента стоит просмотра.

Рекомендуем 4 украинских актеров-детей, которые поражают игрой наравне со взрослыми

О чем сюжет фильма "Не говори со злом"?

Среди украинцев стремительно набирает популярность триллер, вышедший в прокат в сентябре 2024 года.

Сюжет разворачивается вокруг молодой семьи, которая во время отдыха в Италии знакомится с приветливой парой. Казалось бы, все прекрасно: они много общаются, гуляют, делятся личными историями. Но есть одна деталь, что настораживает – новые знакомые путешествуют с молчаливой девочкой.

Хотя ее родители кажутся доброжелательными и внимательными и совсем не вызывают подозрений, именно ребенок постоянно тревожит героев. После отдыха семьи разъезжаются, но впоследствии молодые супруги получают приглашение от новых знакомых провести несколько дней в их загородном доме. Они без колебаний соглашаются и отправляются в, казалось бы, беззаботное путешествие.

Однако как только переступают порог дома, начинают замечать все больше странных совпадений, которые пугают. Молчаливый ребенок и дальше не произносит ни одного слова, только тихо наблюдая за гостями. С каждым часом напряжение растет, и в конце концов молодой семье начинает казаться, что они попали в ловушку – и неизвестно, удастся ли им выбраться отсюда живыми.

Что интересно знать о фильме и какие отзывы зрителей?

"Не говори со злом" – американский психологический триллер, ремейк одноименной датской ленты 2022 года.

Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнейри, Эшлинг Франчози, Аликс Вест Лефлер, Дэн Гаф, Крис Гитчен, Мотаз Малгиз и Якоб Хойлев Йоргенсен.

Режиссером фильма стал Джеймс Уоткинс.

На платформе IMDb лента имеет рейтинг 6,8 балла.

Какие еще фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix?

Кроме фильма "Не говори со злом", который сейчас занимает второе место в списке самых популярных среди украинских зрителей, лидером рейтинга является "Яростное нападение", о котором мы уже ранее рассказывали.

В этот перечень также входят и другие ленты, в частности мультфильм "Emoji Movie", "Острые козырьки: Бессмертный", "180", "Есть, молиться, лаять" и другие.

Всего в списке представлены фильмы разных жанров, лет и для разных возрастных категорий, поэтому каждый сможет найти вариант на свой вкус.