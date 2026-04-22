Напряженный триллер 2024 года, который активно просматривают украинцы на Netflix
- Фильм "Не говори со злом" занял второе место среди самых популярных фильмов на Netflix в Украине.
- Этот американский психологический триллер является ремейком датской ленты 2022 года и имеет рейтинг 6,8 на IMDb.
Еженедельно стриминговая платформа Netflix обновляет список самых популярных фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. И обычно в этом перечне можно увидеть триллеры – ведь это ленты, которые испокон веков дарят киноманам острые эмоции.
На этот раз фильм "Не говори со злом" занял второе место в списке самых популярных среди украинских зрителей, говорится на сайте Tudum. В материале 24 Канала рассказываем, действительно ли эта лента стоит просмотра.
О чем сюжет фильма "Не говори со злом"?
Среди украинцев стремительно набирает популярность триллер, вышедший в прокат в сентябре 2024 года.
Сюжет разворачивается вокруг молодой семьи, которая во время отдыха в Италии знакомится с приветливой парой. Казалось бы, все прекрасно: они много общаются, гуляют, делятся личными историями. Но есть одна деталь, что настораживает – новые знакомые путешествуют с молчаливой девочкой.
Хотя ее родители кажутся доброжелательными и внимательными и совсем не вызывают подозрений, именно ребенок постоянно тревожит героев. После отдыха семьи разъезжаются, но впоследствии молодые супруги получают приглашение от новых знакомых провести несколько дней в их загородном доме. Они без колебаний соглашаются и отправляются в, казалось бы, беззаботное путешествие.
Однако как только переступают порог дома, начинают замечать все больше странных совпадений, которые пугают. Молчаливый ребенок и дальше не произносит ни одного слова, только тихо наблюдая за гостями. С каждым часом напряжение растет, и в конце концов молодой семье начинает казаться, что они попали в ловушку – и неизвестно, удастся ли им выбраться отсюда живыми.
Что интересно знать о фильме и какие отзывы зрителей?
- "Не говори со злом" – американский психологический триллер, ремейк одноименной датской ленты 2022 года.
- Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнейри, Эшлинг Франчози, Аликс Вест Лефлер, Дэн Гаф, Крис Гитчен, Мотаз Малгиз и Якоб Хойлев Йоргенсен.
- Режиссером фильма стал Джеймс Уоткинс.
- На платформе IMDb лента имеет рейтинг 6,8 балла.
Какие еще фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix?
Кроме фильма "Не говори со злом", который сейчас занимает второе место в списке самых популярных среди украинских зрителей, лидером рейтинга является "Яростное нападение", о котором мы уже ранее рассказывали.
В этот перечень также входят и другие ленты, в частности мультфильм "Emoji Movie", "Острые козырьки: Бессмертный", "180", "Есть, молиться, лаять" и другие.
Всего в списке представлены фильмы разных жанров, лет и для разных возрастных категорий, поэтому каждый сможет найти вариант на свой вкус.