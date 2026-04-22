Кино Что посмотреть на Netflix
22 апреля, 15:40
Напряженный триллер 2024 года, который активно просматривают украинцы на Netflix

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Фильм "Не говори со злом" занял второе место среди самых популярных фильмов на Netflix в Украине.
  • Этот американский психологический триллер является ремейком датской ленты 2022 года и имеет рейтинг 6,8 на IMDb.

Еженедельно стриминговая платформа Netflix обновляет список самых популярных фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. И обычно в этом перечне можно увидеть триллеры – ведь это ленты, которые испокон веков дарят киноманам острые эмоции.

На этот раз фильм "Не говори со злом" занял второе место в списке самых популярных среди украинских зрителей, говорится на сайте Tudum. В материале 24 Канала рассказываем, действительно ли эта лента стоит просмотра.

Рекомендуем 4 украинских актеров-детей, которые поражают игрой наравне со взрослыми

О чем сюжет фильма "Не говори со злом"?

Среди украинцев стремительно набирает популярность триллер, вышедший в прокат в сентябре 2024 года.

Сюжет разворачивается вокруг молодой семьи, которая во время отдыха в Италии знакомится с приветливой парой. Казалось бы, все прекрасно: они много общаются, гуляют, делятся личными историями. Но есть одна деталь, что настораживает – новые знакомые путешествуют с молчаливой девочкой.

Хотя ее родители кажутся доброжелательными и внимательными и совсем не вызывают подозрений, именно ребенок постоянно тревожит героев. После отдыха семьи разъезжаются, но впоследствии молодые супруги получают приглашение от новых знакомых провести несколько дней в их загородном доме. Они без колебаний соглашаются и отправляются в, казалось бы, беззаботное путешествие.

"Не говори со злом": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако как только переступают порог дома, начинают замечать все больше странных совпадений, которые пугают. Молчаливый ребенок и дальше не произносит ни одного слова, только тихо наблюдая за гостями. С каждым часом напряжение растет, и в конце концов молодой семье начинает казаться, что они попали в ловушку – и неизвестно, удастся ли им выбраться отсюда живыми.

Что интересно знать о фильме и какие отзывы зрителей?

  • "Не говори со злом" – американский психологический триллер, ремейк одноименной датской ленты 2022 года.
  • Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнейри, Эшлинг Франчози, Аликс Вест Лефлер, Дэн Гаф, Крис Гитчен, Мотаз Малгиз и Якоб Хойлев Йоргенсен.
  • Режиссером фильма стал Джеймс Уоткинс.
  • На платформе IMDb лента имеет рейтинг 6,8 балла.

Какие еще фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix?

Кроме фильма "Не говори со злом", который сейчас занимает второе место в списке самых популярных среди украинских зрителей, лидером рейтинга является "Яростное нападение", о котором мы уже ранее рассказывали.

В этот перечень также входят и другие ленты, в частности мультфильм "Emoji Movie", "Острые козырьки: Бессмертный", "180", "Есть, молиться, лаять" и другие.

Всего в списке представлены фильмы разных жанров, лет и для разных возрастных категорий, поэтому каждый сможет найти вариант на свой вкус.