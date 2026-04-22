Цього разу фільм "Не говори зі злом" посів друге місце у списку найпопулярніших серед українських глядачів, йдеться на сайті Tudum. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи справді ця стрічка варта перегляду.
Про що сюжет фільму "Не говори зі злом"?
Серед українців стрімко набирає популярності трилер, що вийшов у прокат у вересні 2024 року.
Сюжет розгортається навколо молодої сім'ї, яка під час відпочинку в Італії знайомиться з привітною парою. Здавалося б, усе чудово: вони багато спілкуються, гуляють, діляться особистими історіями. Та є одна деталь, що насторожує – нові знайомі подорожують із мовчазною дівчинкою.
Хоч її батьки здаються доброзичливими й уважними та зовсім не викликають підозр, саме дитина постійно тривожить героїв. Після відпочинку сім'ї роз'їжджаються, але згодом молоде подружжя отримує запрошення від нових знайомих провести кілька днів у їхньому заміському будинку. Вони без вагань погоджуються й вирушають у, здавалося б, безтурботну подорож.
Однак щойно переступають поріг дому, починають помічати дедалі більше дивних збігів, які лякають. Мовчазна дитина й далі не вимовляє жодного слова, лише тихо спостерігаючи за гостями. З кожною годиною напруга зростає, і зрештою молодій сім'ї починає здаватися, що вони потрапили в пастку – і невідомо, чи вдасться їм вибратися звідси живими.
Що цікаво знати про фільм та які відгуки глядачів?
- "Не говори зі злом" – американський психологічний трилер, ремейк однойменної данської стрічки 2022 року.
- Головні ролі виконали Джеймс МакЕвой, Маккензі Девіс, Скут Макнейрі, Ешлінг Франчозі, Алікс Вест Лефлер, Ден Гаф, Кріс Гітчен, Мотаз Малгіз і Якоб Хойлев Йоргенсен.
- Режисером фільму став Джеймс Воткінс.
- На платформі IMDb стрічка має рейтинг 6,8 бала.
Які ще фільми зараз дивляться українці на Netflix?
Окрім фільму "Не говори зі злом", який наразі посідає друге місце у списку найпопулярніших серед українських глядачів, лідером рейтингу є "Лютий напад", про який ми вже раніше розповідали.
До цього переліку також входять й інші стрічки, зокрема мультфільм "Emoji Movie", "Гострі картузи: Безсмертний", "180", "Їсти, молитися, гавкати" та інші.
Загалом у списку представлені фільми різних жанрів, років і для різних вікових категорій, тож кожен зможе знайти варіант на свій смак.