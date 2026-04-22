Цього разу фільм "Не говори зі злом" посів друге місце у списку найпопулярніших серед українських глядачів, йдеться на сайті Tudum. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи справді ця стрічка варта перегляду.

Про що сюжет фільму "Не говори зі злом"?

Серед українців стрімко набирає популярності трилер, що вийшов у прокат у вересні 2024 року.

Сюжет розгортається навколо молодої сім'ї, яка під час відпочинку в Італії знайомиться з привітною парою. Здавалося б, усе чудово: вони багато спілкуються, гуляють, діляться особистими історіями. Та є одна деталь, що насторожує – нові знайомі подорожують із мовчазною дівчинкою.

Хоч її батьки здаються доброзичливими й уважними та зовсім не викликають підозр, саме дитина постійно тривожить героїв. Після відпочинку сім'ї роз'їжджаються, але згодом молоде подружжя отримує запрошення від нових знайомих провести кілька днів у їхньому заміському будинку. Вони без вагань погоджуються й вирушають у, здавалося б, безтурботну подорож.

"Не говори зі злом": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак щойно переступають поріг дому, починають помічати дедалі більше дивних збігів, які лякають. Мовчазна дитина й далі не вимовляє жодного слова, лише тихо спостерігаючи за гостями. З кожною годиною напруга зростає, і зрештою молодій сім'ї починає здаватися, що вони потрапили в пастку – і невідомо, чи вдасться їм вибратися звідси живими.

Що цікаво знати про фільм та які відгуки глядачів?

"Не говори зі злом" – американський психологічний трилер, ремейк однойменної данської стрічки 2022 року.

Головні ролі виконали Джеймс МакЕвой, Маккензі Девіс, Скут Макнейрі, Ешлінг Франчозі, Алікс Вест Лефлер, Ден Гаф, Кріс Гітчен, Мотаз Малгіз і Якоб Хойлев Йоргенсен.

Режисером фільму став Джеймс Воткінс.

На платформі IMDb стрічка має рейтинг 6,8 бала.

Які ще фільми зараз дивляться українці на Netflix?

Окрім фільму "Не говори зі злом", який наразі посідає друге місце у списку найпопулярніших серед українських глядачів, лідером рейтингу є "Лютий напад", про який ми вже раніше розповідали.

До цього переліку також входять й інші стрічки, зокрема мультфільм "Emoji Movie", "Гострі картузи: Безсмертний", "180", "Їсти, молитися, гавкати" та інші.

Загалом у списку представлені фільми різних жанрів, років і для різних вікових категорій, тож кожен зможе знайти варіант на свій смак.